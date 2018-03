Zsákban is vittek oda állatokat

Zagyi Imre és Buksi, aki csak a házban érzi jól magát, mert fél a macskáktól. Fotó: Imre Péter

A macskáknak is jó soruk van a Mázlis Kisállatotthonban.

A legtöbb kutyának saját háza, a fázósabbaknak ruhájuk, mellényük is van.

Bogyi, Mogyi és Emma



Zagyi Imrénél van a tavaly decemberben Vásárhelyen, a Dél utca egyik kertes házából kimentett két, 10 évesnél idősebb kis testű kutya, Bogyi és Mogyi. Harmadik társuk, a 3 éves liba, Emma tanyán talált új otthonra. Erre azért volt szükség – mint korábban beszámoltunk róla –, mert gazdájuk, a 70 éves Rózsika néni kórházba került a szegedi traumatológiára, és a városban nincs rokona, ismerőse, aki gondozhatta volna kedvenceit.

– Mindennap 96 kutyát és 70 macskát mentek meg, ennyiről gondoskodom a Mázlis Kisállatotthonban – közölte Zagyi Imre, aki befogadott állataival együtt él a telken.Vagyonából évente közel 4 millió forintot áldoz a társállatokra, ahogy ő nevezi őket. Kapnak ételt, oltást, a kutyákba a csipet is beültették, és mindegyik ebnek saját háza van, a fázósabbak kutyaruhát is viselnek.– Ezen a területen is fontosabb a kommunikáció, mint az elvégzett munka. A megélhetési állatvédők, állattal nem is rendelkező egyesületek az interneten és a Facebookon hirdetve magukat több 10 millió forintot kapnak az adó 1 százalékának felajánlásából. Ezzel szemben a telepemet működtető Kisállatokért és Környezetért Alapítvány tavaly 540 ezret kapott – jelentette ki. Hozzátette: a megélhetésiek jó esetben azt közlik honlapjukon, hogy a kóbor állat hol található, és aki akarja, megmentheti.A közelmúltban került hozzá egy utcán rosszul lett asszony kutyája, Buksi, aki annyira fél a macskáktól, hogy csakis Imre házában érzi jól, biztonságban magát. Igaz, mindig is szobakutya volt, a Szabadság téren lakott gazdijával. A Mázlis Kisállatotthon rendszeresen begyűjti a Kertvárosban, Hódtóban barangoló gazdátlan kutyusokat és cicákat, utóbbiakból a Nyugdíjas Lakóparkból is fogadott be.– A kerítésemhez kötnek kutyát, zsákban tesznek le friss alomból kiscicákat az anyjukkal együtt, illetve kutyákat dobozban. Az otthon névadója, Mázli 17 éve így került hozzám, azóta itt él. Olyan is történt, hogy több macska – mivel egy idő után magára hagyták, nem etették – ideszokott, majd a kicsinyeit is elhozta, tudta, nálam jó helyük lesz – mesélte Imre. Hozzátette: azért foglalkozik ezzel, immár 29 éve, mert kötelességének érzi, hogy valakinek segítsen. Az állatokat választotta. Az állatotthonokra Magyarországon nagy szükség van, Nyugat-Európában – úgy tapasztalta – nincs ennyi kóbor eb és macska, szeretik őket, gondoskodnak róluk. Nem játékszernek tekintik őket, hanem családtagnak.– Ha korábbi gazdájuk eljön érte, díjmentesen visszakapja, nem kérek pénzt semmiért. Gazdajelölteknek is szívesen adok kutyát – macskát még nem akartak vinni –, fiatalt és kis testűt keresnek. Minden megoldás jobb, az állatotthonok és menhelyek is, annál, hogy a kutyák és macskák oltótű alá kerüljenek, elaltassák, megöljék őket – jelentette ki Zagyi Imre.