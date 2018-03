19 fok, villámok, apró szemű jég: ilyen egy hangulatos nagypéntek

Könnyező napocska a háttérben az ungvári szabadtéri tojáskiállításon. Nálunk sem lesz naposabb idő. Fotó: MTI

Mandala. Egy tojás belseje alulnézetből a ludwigsburgi tojásösvényen. Fotó:MTI

1722 – Az erdélyi országgyűlés elfogadja a Pragmatica sanctio törvényeit, azaz a Habsburg-ház nőági örökösödési jogát. A magyar országgyűlés ugyanezt 1722. június 30-án fogadja el.

1867 – Az Amerikai Egyesült Államok megvásárolja Alaszkát az Orosz Birodalomtól 7 200 000 dollárért.

1988 – Megalakul a mai Bibó István Szakkollégiumban a Fidesz.

2013 - Ezen a napon mérték az év legvastagabb hótakaróját. Ekkor 106 cm volt a hó vastagsága.

Ezen a napon született:

Péntek hajnalban helyenként még eshet, foltokban pedig pára, köd képződhet. Délután több helyen fordulhat elő kisebb eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, melyeket apró szemű jég és erősebb széllökések is kísérhetnek. Nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg a délies légmozgás. Enyhe hajnal után 10-20 fokot mérhetünk, délen lesz a legmelegebb,: melegfronti hatás mellett Szegedre 19 fokos csúcshőmérsékletet jósolnak. Délutánra ide is zivatarokat várnak: megnyílnak az egek csatornái, közben villám sújt majd le Csongrád megyére. Reméljük, a fent említett apró szemű jég elkerül minket., és kiderült, hogy azért lesz esős, borult az idő, mert "a tőlünk nyugatra található ciklon előoldalán található viszonylag nedves légtömeg hatására erősen felhős marad az ég."várhatunk Szegeden és környékén, 23 mm esővel - módjával tervezzünk szabadtéri programot! Vasárnap már csak 13 fok lesz, de az eső mellé nem jár villámlás, és a 3 mm esőtől még lehet tojást keresni a kertben.