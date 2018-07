32 fok lesz kora délután, de vihar hűtheti le a csók világnapját

Pénteken erősen felhős égre számíthatunk erőteljes gomolyfelhő-képződéssel. Sokfelé valószínű zápor, zivatar, a Dunántúlon esőre is számítani kell. A délkeleti megyékben várható a legtöbb napsütés: az Alföld délkeleti részein csak késő délutántól, estétől lehet csapadék. Zivatar környékén átmenetileg erős vagy viharos széllökések jöhetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken a Dunántúlon 23 és 28, a Dunától keletre 28 és 32 fok között valószínű -: nálunk32 fok is lehet. Egy-egy hevesebb vihar is előfordulhat felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kíséretében.

Csaba, Atalanta, Csobád, Dominika, Dominka, Ézsaiás, Felícia, Gerváz, Izaiás, Járfás, Jávor, Jósiás, Józsiás, Mária, Metella, Miletta, Morella, Nedda, Romola, Romulusz, Ronalda, Tamás, Tankréd