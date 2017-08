A java még hátra van: 41 fok is lehet!

Tovább fokozódik a kánikula, a legfrissebb előrejelzések szerint a legforróbb időszak péntektől vasárnapig tarthat.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán kedden kiemelték: az már biztos, hogy a mostani lesz a szezon eddigi legerősebb hőhulláma, a legmelegebb napokban a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 39, 40 Celsius-fokot, sőt egy-egy helyen a 41 fok sem kizárt.



Kedden még nem dőlt napi melegrekord, de következő napokban megvan rá az esélye; a meteorológiai szolgálat adatai szerint országszerte számos helyen volt 35 foknál is melegebb, többfelé (főként keleten és a fővárosban) 37 fokot is mértek. Mivel a következő napok maximumrekordjai 40 fok körül (a fővárosiak 37-39 fok között) lesznek, a hőmérséklet (főként a hétvégén) megközelítheti, akár meg is döntheti a napi rekordértékeket. Emellett a belvárosi területeken és a magasabban fekvő helyeken a legmagasabb minimumok rekordjai is veszélyben lehetnek - tették hozzá.



Megjegyezték, hogy bár Magyarországon július vége, augusztus eleje az éghajlati átlagok szerint is a legmelegebb időszak, ez a hőség nálunk is szélsőségesnek számít: az ilyenkor szokásos 28, 29 foknál mintegy 10 fokkal lesz melegebb a napokban. Péntektől vasárnapig lesz a legmelegebb, akkor az ország túlnyomó részén 35 fok fölé melegszik a levegő. Kevésbé forró léghullámok az északnyugati tájakat érhetik el időnként, de a hőség tartós mérséklődése várhatóan csak a jövő hét első napjaiban kezdődik meg, akkor előbb északnyugaton, pár nap késéssel délkeleten is enyhülhet a forróság. "Jelentősebb lehűlést a jövő hét második fele hozhat" - írta a meteorológiai szolgálat, hozzátéve: "ez még igen bizonytalan".



A szokatlan meleg miatt Közép- és Délkelet-Európa több országában is a legmagasabb fokozatú figyelmeztetés van érvényben - emelte ki a meteorológiai szolgálat.



Az előrejelzés szerint szerdán sok napsütés várható, csak kevés fátyol-, illetve délután északnyugaton, nyugaton gomolyfelhő lehet, ott egy-egy zápor előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 16-23 fok között valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 34-38 fok között alakul.



Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár keddtől péntek éjfélig az egész országra hőségriadót rendelt el.