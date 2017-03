A jövő héten egyre jobban fogjuk érezni a tavaszt

Hétfőn hajnalban a Kisalföldön, napközben a Győr-Szeged vonal széles sávjában megerősödik a szél. Változóan felhős lesz az ég. Helyenként - nagyobb eséllyel az Alföldön és az Északi-középhegység területén - fordulhat elő eső. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-9 fok között alakul, az Alpokalján és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mérhetik az alacsonyabb, a Kisalföldön a magasabb értékeket. A legmagasabb hőmérséklet általában 16-21 fok között valószínű, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén 14-15, a Dráva mellett 22 fok is lehet.



Kedden nem valószínű csapadék. A leghidegebb órákban 2-9 fok lehet. Napközben 16-22 fokig emelkedik a hőmérséklet, északon lesz a hűvösebb, délen a melegebb.



Szerdán szórványosan várható csapadék. Délután elsősorban az Alföldön lehet zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 4-9 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 18-23, de északon, északnyugaton néhol csupán 14-17 fok között alakulnak.



Csütörtökön sok napsütés várható, de főként északon, északkeleten elszórtan záporok is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-11, a legmagasabb hőmérséklet 19-24 fok között alakul.



Pénteken és szombaton nem valószínű csapadék. Szombaton többórás napsütés várható. A leghidegebb órákban mindkét nap 5-10 fok lehet, napközben 18-23 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap már lehet helyenként kisebb eső, zápor. Emellett néhol a szél is megerősödhet. A minimumhőmérséklet 5-10 fok között valószínű. A nappali maximumok 16-21 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.