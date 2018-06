A nyaralók ma kirándulni fognak fürdés helyett - 23 fok várható helyenként esővel

sokfelé indul erősen felhősen, borongósan a nap, a Dunántúlon helyenként esővel. Napközben szakadozottabb lehet a felhőzet, sokfelé a nap is kisüthet - az alföldieknek jut ma több napfény -, de kisebb eső, futó zápor, egy-egy zivatar elszórtan kialakulhat. Az északnyugati szél is feltámadhat helyenként, inkább nyugaton és a középső országrészben. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul,. Strandolni csak az elvetemültebbek mennek, az biztos - pedig a Tisza is körülbelül 23 fokos - na jó,-, akkor meg nem mindegy, hogy kint vagy bent? Egyébként frontmentes idő várható.