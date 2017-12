A sokéves átlaghoz képest csapadékosabb volt az idei ősz

Kifejtették: az évszak középhőmérséklete országos átlagban 10,67 Celsius-fok volt, ez 0,3 fokkal magasabb a sokéves, 1981-2010 közötti normálértéknél. Az ősz legmelegebb napja, az évszak első napja volt (szeptember 1.), ekkor Békéssámsonban 35,4 fokig melegedett a levegő. Még szeptember 10. körül is nyárt idéző értékeket rögzítettek: idén szeptemberben a hőségnapok mellett (amikor a napi maximumhőmérséklet legalább 30 fok) még forró nap (amikor a napi maximumhőmérséklet legalább 35 fok) is előfordult, a Csongrád megyei Hódmezővásárhelyhez tartozó Szikáncs környékén.



Október közepén egy kiterjedt anticiklonnak köszönhetően nyugodt, száraz, sok napsütéssel és átlag feletti csúcshőmérséklettel teli időszak következett, "igazi vénasszonyok nyarát idézve". Október 17-én megdőlt a legmagasabb minimumhőmérséklet fővárosi rekordja is, miután a János-hegyi állomáson mindössze 15,2 fokig hűlt a levegő - írták.



A meteorológiai szolgálat mérőhálózatának adatai alapján a 2017/2018-as őszi-téli idényben először szeptember 29-én csökkent fagypont alá a hőmérséklet, a Nógrád megyei Zabaron ekkor mínusz 0,6 fokot mért az automata. Az ősz legalacsonyabb hőmérsékletét szintén Zabaron rögzítették: november 28-án mínusz 9,8 fokot mértek.



Kitértek arra is, hogy október végén markáns hidegfront vonult végig az országon, amely szeles és hűvös időt hozott. A Magyarországon Nárcisznak keresztelt vihar alig néhány óra alatt átvonult az országon, a legerősebb széllökések sokfelé meghaladták a 120 kilométer/órát, Siófok állomáson 131,4 kilométer/órás szélerősséget is rögzítettek.



Az évszak összcsapadéka országos átlagban 190 milliméter körüli, ami mintegy 30 százalékkal haladja meg az 1981-2010-es őszök átlagát. Megjegyezték azt is, hogy e tekintetben jelentősen különböztek az őszi hónapok. A szeptember meglehetősen csapadékos volt: az 1981-2010 szeptemberi normálérték 175 százaléka hullott le, és ezzel a 11. legcsapadékosabb szeptember volt az idei.



Októberben a szokásosnál 27 százalékkal több esett országosan. Ráadásul - mint megjegyezték - az október havi összcsapadék pár nap alatt hullott le, legnagyobb hányadban október 22-én és 23-án.



Novemberben - az előzetes adatok alapján - mintegy 20 százalékkal kevesebb csapadék hullott az ilyenkor megszokottnál.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzésében kitértek arra is: a Meteorológiai Világszervezet előzetes globális éves éghajlati értékelője szerint nagyon valószínű, hogy 2017 a három legmelegebb év egyike lesz A hazai mérések szerint - ha a decemberi középhőmérséklet nem tér el lényegesen az átlagtól - a 2017-es év Magyarországon is bekerül a legmelegebb évek felső 10 százalékába.