A tavasz kezdetén is kaphatunk friss havat

A mai napon történt:

1969 – az első színes tévéadás Magyarországon

1959 - A Kínai Népköztársaság hadserege brutálisan leveri a tibeti népfelkelést.

1919 - A Tanácsköztársaság kikiáltása Magyarországon.

1980 - Jimmy Carter amerikai elnök bejelenti, hogy országa bojkottálja a moszkvai nyári olimpiai játékokat

1990 - Befejeződnek Marosvásárhelyen a magyarok és románok közötti összecsapások, ismertebb nevén a fekete március

2006 - Megalakul a Twitter

Ma született:

1839 - Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij orosz zeneszerző, az „Ötök" egyike († 1881)

1943 - Gyulai István magyar atléta, sportriporter, a Nemzetközi Amatőr Atlétikai Szövetség (IAAF) főtitkára († 2006)

1958 - Gary Oldman angol színész

1961 - Lothar Matthäus német labdarúgó, a magyar válogatott volt szövetségi kapitánya

1980 – Ronaldinho brazil válogatott labdarúgó

Ezen a napon hunyt el:

1617 – Pokahontasz (asszonynevén Rebecca Rolfe) amerikai bennszülött nő

1929 – Batthyány Ilona grófnő

1959 – Mansfeld Péter az 1956-os forradalmat követő megtorlás legfiatalabb áldozata, kivégezték

1962 – Sándor Erzsi operaénekes

1989 – Sipos László magyar színész

Ünnepnapok, emléknapok:

A költészet világnapja

1966 óta a faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napja

2006 óta a Down-szindróma világnapja

Hiába van már meteorológiailag tavasz, az időjárás fittyet sem hány erre, Holle anyó meg csak rázza és rázza: szerdán sem úszhatjuk meg havazás nélkül, a mai napon is eshet hó. Azkörülbelül egy centit jósol Szegedre, késő délután pedig ez akár át is válthat esőzésre, majd felszakadozik a felhőzet. Szerencsére fronthatás ma nem ér bennünket, épp elég a havazás.A Meteorológiai Szolgálat is úgy fogalmaz, a déli megyékben előfordulhat havazás, de nem kell számottevő csapadékra számítani. A hőmérő többnyire mínuszban fog maradni, néhol azért egészen plusz egy fokig melegedhet az idő, de Szegeden várhatóan egy és mínusz négy fok között lesz a hőmérséklet.Névnapjukat ünnepelhetik ma: Benedek, Bánk, Bekő, Bence, Bende, Bene, Benediktusz, Benett , Gergely, Gergő, Gerő, Hóvirág, Jáson, Jázon, Miklós, Napsugár, Nikol, Nikola, Nikolasz, Nikolett, Nikoletta, Tavasz, Tavaszka.Március 21-e a tavaszi nap-éj egyenlőség napja és a tavasz kezdete: a napon az éjjelek és a nappalok a Föld minden pontján egyforma hosszúak.