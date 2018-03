A tavasz ötödik napján olvadni fog, de azért még szánkózhatunk - ónos eső is eshet

Ma már olvadni fog. Hamarosan megtudjuk, mi maradt a jég fogságába esett növényeinkből. Fotó: Farkas Judit

Hétfőn még fagyos lesz a reggel, a havas, kevésbé felhős tájakon -14, -11 fok köré is lecsökkenhet a hőmérséklet, de napközben már -2, +4 fokra van kilátás.: éjjel még mínusz 11 fok is lehet, dél körül azonban már nem fog fagyni, és éjszaka is legfeljebb mínusz egy fok lesz. Hétfőn a nyugati, délnyugati megyékben már reggel is felhős lesz az ég, északkeleten süthet ki hosszabb időre a nap. Délutántól nyugatról, délnyugatról havazás érkezik, estétől hó, fagyott eső, ónos eső, eső is eshet. Időnként a szél is megélénkülhet.Ahogy tegnapi cikkünkben is megírtuk:, tehát hamar elolvad a térdig érő hó, amelyre már kemény kéreg fagyott. Melegfront jellegű hatás érvényesül. A madarak napok óta őrjöngenek, de most végre mi is megérezzük: itt a tavasz! Nem mintha nem az lett volna szinte egész télen.

Névnapok:

Adorján, Adrián, Adria, Adrianna, Adriel, Adrienn, Geraszim, Oliva, Olivér, Olívia, Özséb, Teofil, Virgil, Virgília



Ezen a napon történt:

1946 – Winston Churchill brit miniszterelnök először említi a "vasfüggönyt", fultoni beszédében. Sokan innen számítják a hidegháború kezdetét.

fultoni beszédében. Sokan innen számítják a hidegháború kezdetét. 1987 – Először indítanak csődeljárást egy jelentősebb cég, a Veszprémi Állami Építőipari Vállalat ellen.



Ezen a napon született:

1922 – Pier Paolo Pasolini olasz filmrendező († 1975)

1943 – Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész

1974 – Eva Mendes amerikai színésznő

1827 – Alessandro Volta olasz fizikus (* 1745)1933 – Komjádi Béla sportvezető, vízilabdázó, edző, a magyar vízilabdasport úttörője (* 1892)1953 – Joszif Visszarionovics Sztálin (er. Joszeb Dzsugasvili) grúz születésű bolsevik forradalmár, a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára, diktátor (* 1878)