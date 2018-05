A történelem ismétli magát - na meg az időjárás is

Ma ünneplik névnapjukat:

Május 31-én történt:

1911 – A Titanic vízre bocsátása.

1916 – A jütlandi csata (skagerraki ütközet), az első világháború legnagyobb tengeri csatája a dán Jylland-félsziget közelében, a brit és német flották között, eredmény nélkül.

2002 – A tizenhetedik labdarúgó-világbajnokság, Japán és Dél-Korea közös rendezésében, június 30-áig.

2003 – Részleges napfogyatkozás, amely Magyarországról is látható.

Május 31-én született:

1930 – Clint Eastwood amerikai színész

1963 – Orbán Viktor politikus, a FIDESZ alapítója, elnöke, 1998–2002-ig, illetve 2010-től a Magyar Köztársaság miniszterelnöke

1974 – Erdei Zsolt magyar ökölvívó

1976 – Colin Farrell ír színész

1989 – Marco Reus német labdarúgó

Május 31-én hunyt el

1978 – Bozsik József olimpiai bajnok magyar válogatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja (* 1925)

1987 – Alfonzó (sz. Markos József) színész, humorista (* 1912)

2015 – Obersovszky Péter magyar újságíró, szerkesztő, műsorvezető (* 1960)

Abszolút hasonló időre készülhetünk csütörtökön is, mint ami szerdán végigkísért bennünket: aza reggeli 18 fok után napközben 30-31 fokot jósol Szegedre, ezt a meleget csak néhány felhő zavarhatja meg napközben. Csütörtökön a nyugati határ közelében, valamint néhol északon alakulhatnak ki lokális jelleggel záporok, zivatarok. Emellett továbbra is napos, igazi nyári idő várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet fel. Hajnalban 14-19, délután 29-33 fokot mérhetünk. Marad a frontmentes idő.Azprognózisa is ezt várja a csütörtöki naptól: napközben 30 fok feletti hőmérséklet, többnyire zavartalan napsütéssel május utolsó napján.Angéla, Aldó, Angyal, Angyalka, Mária, Marietta, Matild, Matilda, Metella, Nilla, Perdita, Petres, Petronella, Petrónia, Petróniusz, Szonóra, Tilda, Tília, Villő, Zengő, Zimra