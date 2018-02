Áprilisnak álcázza magát a február, de nem sokáig - és ma van a tiszai ciánszennyezés 18. évfordulója

Ősz? Tél? Tavasz? Fotó: MTI

A nappali 12 fok után éjszaka 4 fokig hűl le a hőmérséklet - holnap pedigSzeged környékén. Szombaton meg már csak 3: élvezzék a tavaszt, amíg lehet! A hosszabb távú előrejelzés jövő hét második felében havazást is ígér, de ígéretekkel teli a padlás, majd meglátjuk, mi lesz belőle.Most még csak a csütörtöknél tartunk:, egyre inkább az északnyugat-európai ciklon előoldala alakítja időjárásunkat, jelentsen ez bármit. Délnyugat felől fokozatosan enyhébb, nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk. Éjszaka az északkeleti, csütörtök napközben az északi országrészben többnyire erősen, másutt változóan felhős idő várható, a nap második felében a Dél-Dunántúlon is megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon egyre többfelé valószínű eső, a Nyugat-Dunántúlon havas eső is.

1886 – Megkezdi működését a Magyar Királyi Postatakarékpénztár. Az első takarékbetétet Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, a másodikat József főherceg nyitja, 300-300 forint betéttel, a harmadikat pedig Baross Gábor 50 forinttal.



1924 – Anglia elismeri a Szovjetuniót, és felveszi vele a diplomáciai kapcsolatokat.



1946 – A nemzetgyűlés elfogadja a Magyarországot köztársasággá kinyilvánító 1946 évi I. törvénycikket.



1953 – Tengerár önti el Délnyugat-Hollandia nagy részét. A későbbi hasonló eset elkerülésére született meg a Delta-terv, ami a Schelde és a Maas torkolatánál kialakult szigetek és földnyúlványok, félszigetek kijáratainak teljes elzárását tűzte ki célul. A Delta-terv legfontosabb és egyben legdrágább mozzanata az Oosterschelde gát megépítése volt (összesen 13 gátat építettek), melyhez a legmodernebb technológiát használták fel. A gátat 10 éves munkálat után 1986-ban fejezték be .



1988 – Magyarországon tüntetés zajlik a román nagykövetség előtt a romániai falurombolás miatt.



1994 – Életbe lép az Európai Közösség és Magyarország között létrejött társulási szerződés.



2003 – A légkörbe lépve kigyullad és darabokra hullik a Columbia űrrepülőgép.

1878 – Hajós Alfréd magyar építészmérnök, versenyúszó, labdarúgó, Magyarország első olimpiai bajnoka († 1955)



1942 – Terry Jones walesi színész, író, a Monty Python csoport tagja

997 – Géza fejedelem (* 945 körül)

Kiterítve. Elpusztult csukák, süllők, amurok, kecsegék, busák és keszegek a tápéi kompkikötőben 2000 februárjában. Fotó: Karnok Csaba

A déli, délnyugati szél többfelé megerősödik, a délnyugati tájakon viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 8 és 14 fok között valószínű, északkeleten hidegebb is lehet., velük együtt mindenki, aki Birgit, Brigitta, Cinella, Cinna, Cinnia, Efraim, Fiametta, Gitta, Imodzsen, Imogén, Innocencia, Kincső, Szevér, Vincencia vagy Virgínia.Február elseje 1997 óta a Civilek Napja Magyarországon, 2000 június 16. óta pedig ez a nap a Tisza élővilágának emléknapja. A Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat 2000 január 31-én. A szennyeződés február 1-12 között vonult le a Tiszán, ökológiai katasztrófát okozva a folyó élővilágában: az érintett folyókban – 2000 áprilisi becslés szerint – 1241 tonna hal pusztult el. A ciánszennyezésről bővebbenés, valamintolvashatnak.