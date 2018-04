Az UV-sugárzás veszélyeire figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

Az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményükben azt írták: akár fél óra alatt is le lehet égni a napsütésben a hétvégén.A tájékoztatás szerint folytatódik az elmúlt napok nyáriasan meleg, napos időjárása. Főként vasárnap és hétfőn lehetnek szórványosan záporok, zivatarok.Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján külön menüpont alatt () már április közepe óta tájékoztatnak az aktuális UV-sugárzás mértékéről, valamint másnapig szóló előrejelzést is készítenek, és ha szükséges, figyelmeztetést adnak ki. A közölt UV-index előrejelzés mind piktogramos, mind térképes formában elérhető, ebből kiderül, mikor és mennyi időt lehet a napon tartózkodni anélkül, hogy az egészségre, különösen a bőrre káros lenne.A legfrissebb mért adatok és az országos UV-index előrejelzés megtalálható a meteorológiai szolgálat mobil eszközökre optimalizált változatán, valamint országosan és ingyenesen elérhető Meteora mobil applikációján is, amelyen az egyénileg beállítható, bőrérzékenységtől függő leégési idő is látható.A figyelmeztetési küszöbértéket meghaladó, nagyon erős UV-sugárzás esetén az Országos Meteorológiai Szolgálat külön kiadott közleményben figyelmeztet a várható veszélyekre - írták.