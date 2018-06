Azt hitte, ma nem lesz zivatar? Figyelmeztetést adtak ki a megyére felhőszakadás miatt!

is gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég, többfelé kell továbbra is számítani lokális jellegű záporok, zivatarok kialakulására. A hevesebb zivatarokat felhőszakadás, kisebb méretű jég és viharos szél kísérheti, reménykedjünk, hogy. A Dunántúlon reggelre foltokban pára, köd is képződhet. Hajnalban 12-18, délután 26-31 fokra számíthatunk, Szeged környékén az Időkép szerint éjszaka 18 fokig süllyed, nappal 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben.Tegnap is megírtuk:. Cikkünkben azt sem hallgattuk el, hogy heves zivatarok és felhőszakadás miatt Csongrád megyére is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.