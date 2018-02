Becsülje meg a napot, ha esetleg kisüt, mert később eső, havas eső dobja fel a hétfőt

A következő napokban ismét többfelé várható csapadék, havas eső, havazás is. Többször lesz erős a szél, a hétvégén lehűlés is jöhet: néhol mínusz 10 foknál is hidegebb lehet -hétfő hajnalban fagyni fog, napközben 5 fok lesz, és kaphatunk esőt és havas esőt egyaránt. Sőt, kedd hajnalban akár még hó is eshet - Szeged környékén is, ahol idén ez nem divat.

A későbbi aranyérmes ukrán Olekszandr Abramenko a phjongcshangi téli olimpián, a síakrobatika férfi ugrásában. Mintha valahogy kikapcsolta volna a gravitációt - ez a kép éppen megfelel egy hétfői napra. Fotó: MTI

Hétfőn az ország nagy részén napos, gyengén felhős idővel kezdődik a nap, egyedül a délnyugati tájakon számíthatunk felhősebb időre. Délutántól megnövekszik a felhőzet --, és estétől délnyugat felől egyre többfelé valószínű havas eső, hó, az Alföldön eső is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 3 Celsius-fok között alakul, de a vastagabb hóval borított, szélvédett tájakon néhány fokkal hidegebb idő valószínű. Napközben plusz 3-7 fokig melegszik a levegő.