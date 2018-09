Berúgja az ajtót az ősz, de mi még 31 fokkal ellenállunk a hidegnek

Pénteken északkeleten lehet némi felhő az égen, máshol zavartalan lesz a napsütés, helyenként megélénkül a délies szél, északnyugaton erős lökések is lehetnek.10-15 fokos reggelt követően délutánra 27-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton már hidegfront érkezik - írja az Időkép előrejelzésében A hidegben is jó lesz évfordulókat olvasni, de ma az utolsó nyárias őszi napra is hoztunk belőle.1235 – Julianus barát domonkos szerzetes és három társa útnak indul Béla királyfi megbízásából, hogy Konstantinápolyon és a Fekete-tengeren át eljussanak Magna Hungaria-ba, a keleti magyarok lakóhelyére.1792 – Lemond XVI. Lajos francia király. A Konvent egyhangúlag elhatározza a monarchia megszüntetését, és a királyt trónfosztottnak nyilvánítja.1846 – Széchenyi István születésének jubileumi évfordulójára időzítve - Balatonfüreden vízre bocsátották a „Kisfaludy" névre keresztelt gőzhajót, és ezzel kezdetét vette a Balatonon a gőzhajózás.1883 – Madách Imre: „Az ember tragédiája" c. művének ősbemutatója a Nemzeti Színházban.1930 – Johann Ostermeyer feltalálja a vakulámpát (villanófényt).1942 – Először száll fel az amerikai légierő B-29-es bombázó repülőgépe.1944 – Brit-amerikai légitámadások a békéscsabai és a debreceni vasúti pályaudvarok ellen. Debrecenben igen nagy károkat okoznak. Lebombázzák a kiskörei, tiszafüredi vasúti hidakat, bombatalálattól súlyosan megsérül, és részben leszakad a bajai vasúti híd is.1955 – Emilio Segrè és Owen Chamberlain Berkeleyben felfedezik az antiprotont.1975 – Az első nyugati popsztár (Elton John) fellépése a Szovjetunióban.1980 – Iraki csapatok benyomulnak Iránba, ezzel megkezdődik a két ország közötti háború.1993 – Borisz Jelcin feloszlatja az orosz parlamentet.1993 – Németországból illegális úton 200 tonna veszélyes hulladék kerül Magyarországra.1755 – Charles Pictet de Rochemont svájci francia politikus, diplomata († 1824)1791 – Gróf Széchenyi István magyar főrend, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója († 1860)1931 – Larry Hagman amerikai színész (Jockey Ewing a „Dallas"-ból) († 2012)1945 – Jerry Bruckheimer amerikai producer1947 – Stephen King amerikai író, az úgynevezett popkultúra első számú írójaként szokták emlegetni1967 – Faith Hill amerikai country-énekes1970 – Kiss Endre a Hooligans együttes dobosa1977 – Kiss Gergely olimpiai bajnok magyar vízilabdázó1989 – Jason Derulo amerikai énekes19 – Vergilius római költő, író (* I. e. 70)1832 – Sir Walter Scott skót író (* 1771)