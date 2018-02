Borult idővel várjuk ma a következő mediterrán ciklont

A szívecske miatt választottuk ezt a képet a téli olimpiáról. Megtalálják a képen? Meg aztán arrafelé mintha legalább tél lenne. Fotó: MTI

, estére gyenge esőt, éjszakára havas esőt ígér 80 százalékos valószínűséggel. Aztán majd meglátjuk, mi sikerül, mert a mediterrán ciklonok kiszámíthatatlanok. Egyelőre azt írja a portál, hogy kedd reggel akár egy egész centi hó is eshet itt Szeged környékén, de ebben reménykedni nem merünk. Amilyen a szerencsénk ezen a télen, eső lesz ebből is.éjszaka északnyugat felől okklúziós front éri el a Kárpát-medencét - ez akkor keletkezik, amikor egy hidegfront utolér, megelőz egy melegfrontot. Hatására mindenütt beborul az ég, és hétfőn napközben elsősorban a Dunántúlon várható több helyen csapadék: hó, havas eső, helyenként eső. Átmenetileg keleten is szakadozik, csökken a felhőzet, majd északnyugat felől egyre nagyobb területen, hétfő délelőtt a Tiszántúlon is beborul az ég. Hajnaltájt a Nyugat-Dunántúlon és északon helyenként már szállingózhat, eshet a hó, nyugaton átmeneti ónos eső sem kizárt, majd délelőtt a Dunántúlon egyre többfelé, délutántól másutt elszórtan várható vegyes halmazállapotú csapadék: hó, havas eső, helyenként eső. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és 0 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 0 és +6 fok között várható.

2002 – Megkezdődik Jugoszlávia volt elnökének, Slobodan Milošević-nek a tárgyalása az ENSZ háborús bűnök bíróságán, Hágában.



1961 – A Szovjetunió elindítja az első Vénusz-szondát, a Venyera–1-et.



1982 – Felavatják a 12 500 nézőt befogadó, 1,7 milliárd forint költségből épült Budapest Sportcsarnokot (1999. december 15-én leégett).



1993 – A tolna megyei Alsónyék és Pörböly között 12 halálos áldozattal járó baleset történik, amikor iskolabusz ütközik össze vonattal.



2016 – Az 1054-es nagy egyházszakadás óta első alkalommal ült tárgyalóasztalhoz a római katolikus egyház és az orosz ortodox egyház vezetője. Ferenc pápa és Kirill moszkvai pátriárka közös nyilatkozatot adtak ki havannai találkozójuk után.

1809 – Charles Darwin angol természettudós, biológus († 1882)

1903 – Rideg Sándor Kossuth- és József Attila-díjas magyar író (Indul a bakterház, † 1966)

1804 – Immanuel Kant német filozófus (* 1724)

1951 – Bajor Gizi Kossuth-díjas magyar színésznő, kiváló művész (* 1893)

Névnapok:Ezen a napon született:Ezen a napon hunyt el: