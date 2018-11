Búcsúzzon el a jó időtől, kemény fagyok jönnek vasárnapra

A szerencsésebb fekvésű lakásokban még most sem kell fűteni napközben: a napsütéses és a szokásosnál enyhébb idővel sokat spórolhattunk a rezsin az elmúlt hónapban. Sokáig tartott a vénasszonyok nyara, amit jól mutat, hogy néhány fa nemhogy nem hullajtotta még el a leveleit, de szinte nyári zöldben pompázik november közepén. Érzik a hosszúra nyúlt ősz hatásait az utazási irodák is: a napsütéses enyhe időben nem keresik az adventi utazásokat, és síszezonos előfoglalásokból jóval kevesebb van, mint a korábbi években. A tegnapi nappal azonban véget ért a szokatlanul enyhe idő: megindul a lehűlés, ami két hullámban ér el bennünket.



– Csütörtökre virradó hajnalban 2 méter magasságban már csak 2-3 fokot mérhetünk majd, ami azt jelenti, hogy talaj menti fagy előfordulhat – mondta Pernyész László, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 fok körül várható, szombaton pedig tovább csökken a hőmérséklet, akkor már csak 6-8 fokra számíthatunk a reggeli fagyok után, hajnalban ugyanis már biztosan 2-3 fokkal fagypont alatt áll majd a hőmérők higanyszála. Vasárnap hajnalban még ennél is lesz lejjebb: a hét utolsó napján akár mínusz 8 fokra, vagyis igazi téli időre ébredhetünk.



A szakember elmondta, a következő napok időjárása megfelel majd az évszak elvárásainak, leszámítva, hogy csapadék továbbra sem várható. – Nincs szó hidegbetörésről, egyszerűen csak megérkezik az ilyenkor megszokott időjárás – fogalmazott. Annak egyébként, hogy nem például Szibériából ér el bennünket egy légtömeg, most kifejezetten örülhetünk, ott ugyanis jelenleg már több helyen is mínusz 20 fok alatti hőmérsékletet mérnek.