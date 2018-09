Csak a felhőpamacsok jelzik, lassan tényleg vége a nyárnak - a 30 fok meg épp az ellenkezőjét bizonygatja

Több helyen megélénkülhet a déli-délkeleti szél. Északnyugaton erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 6-15 fok valószínű, északkeleten lesz hidegebb a reggel. Délután 26-30 fokig melegszik a levegő - közölte az Időkép 1490 – Megkoronázzák II. Ulászló magyar királyt.1851 – Megjelenik a The New York Times első száma, összesen 5000 példányban. Ára 1 cent.1922 – Magyarországot felveszik a Népszövetségbe.1934 – A Szovjetunió belép a Népszövetségbe.1940 – Az U–48 német tengeralattjáró elsüllyeszti a SS City of Benares utas- és teherszállító gőzöst, melyen sok, a tengeren túlra kimenekíteni szándékozott gyerek is utazik.1944 – Brit-amerikai légitámadások a budapesti vasúti hidak ellen: sikertelenül támadják az Összekötő vasúti hidat. Bombatalálatoktól megsérül az Újpesti vasúti híd. Bombatámadás a vajdasági Szabadkarendező pályaudvara ellen.1946 – Kodolányi János befejezi Vízözön c. regényét.1971 – A Pink Floyd az első rockegyüttes, amely klasszikus zenei fesztiválon lép fel, a svájci Montreux-ben. Eljátszották az Atom Heart Mother c. számukat.1973 – New Yorkban az ENSZ közgyűlésének 28. ülésszakán az NDK-t, mint 133. és az NSZK-t, mint 134. tagot felvették az Egyesült Nemzetek Szervezetébe.1989 – Megszületik a megállapodás a békés politikai átmenetről, de azt nem írja alá minden résztvevő. Az Ellenzéki Kerekasztal széthullik, új politikai küzdelem kezdődik. Ezzel lezárul a háromoldalú „rendszerváltó" tárgyalások első fázisa Magyarországon (A tárgyalásokon elért eredmények ellenére 1989. szeptember 18-án Tölgyessy Péter az SZDSZ nevében nem írja alá a tárgyalások alapján készült megállapodást; népszavazást kezdeményez a kimaradt, illetve tisztázatlanul hagyott kérdésekről. E lépések következtében Magyarországon nem elnöki, hanem parlamentáris rendszer jött létre.)1989 – Magyarország és Izrael 22 év után helyreállítja diplomáciai kapcsolatait.1990 – Liechtenstein a ENSZ tagja lesz.1990 – A rendszerváltás utáni első kormányprogram. A magyar kormány elfogadja „A nemzeti megújhodás" programját, melyet Matolcsy György miniszterelnökségi politikai államtitkár és munkatársai állítottak össze.2006Tüntetés kezdődik a budapesti Kossuth téren, követelve Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lemondását, a május 26-i zárt frakcióülésen elhangzott és kiszivárogtatott beszédének tartalma miatt. A tüntetés átterjed a Szabadság térre, ahol megostromolják a Magyar Televízió székházát.A Nemzetközi Űrállomásra indul az első női űrturista, Anousheh Ansari.53 – Traianus római császár († 117)1905 – Greta Garbo svéd színésznő († 1990)1961 – James Gandolfini amerikai színész, producer († 2013)1971 – Lance Armstrong amerikai kerékpár-versenyző1973 – James Marsden amerikai színész1976 – Ronaldo (er. Ronaldo Luis Nazário de Lima) brazil válogatott labdarúgó96 – Titus Flavius Domitianus római császár (* 51)1180 – VI. (Ifjú) Lajos francia király (* 1120)1970 – Jimi Hendrix amerikai rockzenész, gitáros, énekes (* 1942)