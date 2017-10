Csúnya időnk lesz az utolsó októberi hétvégén

Az utolsó októberi hétvégén is egyre kevesebb helyen várhatók 15 fok körüli maximumok, ráadásul többfelé erős, néhol viharos lesz a szél, s többször várható eső is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken eleinte északon helyenként, majd a déli óráktól egyre többfelé alakul ki eső, zápor, a Dunántúlon néhol zivatar is lehet. Emellett többfelé megerősödik, a Dunántúlon és a középső országrészben helyenként viharossá fokozódik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet 5-11, a legmagasabb hőmérséklet általában 13-19 fok között valószínű, de az északkeleti határvidéken kissé hidegebb is lehet.



Szombaton is sokfelé erős, helyenként viharos lesz a szél, de csak elszórtan várható eső és hosszabb-rövidebb időszakokra a nap is kisüt. A minimumhőmérséklet általában 3-8 fok között alakul, de a szélvédett helyeken kissé hidegebb lehet. Napközben 10-15 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap ismét sokfelé várható eső, zápor és délutántól nagy területen viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban 4-9 fok lehet. A nappali maximumok többnyire 9-14 fok között alakulnak, délnyugaton lehet egy-két fokkal melegebb - olvasható az előrejelzésben.