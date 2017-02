Csütörtökön 11 fok is lehet!

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig



Reggelig túlnyomóan borult lesz az ég, legfeljebb nyugaton, délnyugaton szakadozik fel időnként a felhőzet. Egyre inkább a középső, majd a keleti országrészben várható további csapadék, többnyire eső, néhol ónos eső, északon hó is. Csütörtökön északkeleten, északon többnyire borult idő lesz, másutt rövid időszakokra a nap is kisüt. Keleten, északkeleten elszórtan valószínű eső, az északkeleti határvidéken még ónos eső is lehet. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül, csütörtökön a Dunántúlon meg is erősödik. Északon hajnalban néhol köd képződik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de északnyugaton, nyugaton -2, -3 fok is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 4 és 11, északkeleten 0 és +3 fok között várható.



Időjárási helyzet Európában



Kontinensünk délkeleti részén, illetve a Fekete-tengertől északra eső területeken magasnyomás található, ezért arrafelé alapvetően napos az idő, de az anticiklon peremvidékén vannak felhős térségek, és a Balkánon a hegyek között tartós zúzmarás ködfoltok is előfordulnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet délen 3 és 8, északon -7 és -13 fok között alakul. Az anticiklon peremén Közép-Európában Németországtól a Kárpát-medencéig magassági hidegörvény alakítja az időjárást. Ennek hatására borult az ég, és a havazástól az ónos esőn át az esőig mindenféle halmazállapotú csapadék előfordul. Európa nyugati része fölé egy nagykiterjedésű ciklon előoldalán dél felől enyhe, változó nedvességtartalmú levegő áramlik. Ott többnyire erősen felhős az ég, és elszórtan esik az eső. Dél-Spanyolországban néhol 22 fokot mérnek, de Dél-Franciaországban is előfordul ilyen meleg, Nagy-Britanniában pedig 6, 11 fokig emelkedik fel a hőmérséklet. Észak-Skandináviában is ciklon található, de ott jóval kellemetlenebb az idő: sokfelé havazik, hófúvás is kialakul, 0 és -10 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtök estig a fent említett hidegörvény, északkelet felé helyeződik, a Kárpát-medencében egyre kevesebb helyen várható csapadék.