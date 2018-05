Dráma! Nyakunkon a fagyosszentek, alig lesz több húsz foknál, és eshet is

a magyar népi hagyomány szerint a Pongrác napok (május 12., május 13., május 14.), valamint Orbán napjának ( május 25. ) a közös elnevezése. Az időjárás idén beetetett minket, hogy dehogy lesz itt lehűlés, aztán mégis: a hétvégén még nyár volt, ma viszont megint tavasz A met.hu szerint két hidegcsepp között vagyunk , ez alakítja időjárásunkat. Hétfőn északkeleten még több órára kisüt a nap, máshol délnyugat felől egyre inkább megnövekszik a felhőzet. Délen és nyugaton sokfelé várható eső, zápor, délnyugaton zivatar is,. A keleties szelet többfelé élénk, zivatarban erős lökések kísérhetik. Hajnalban 6-15, délután a Sopron-Baja vonaltól délnyugatra 17-20, attól északkeletre 20-25 fok várható.

A fagyoszentekről azért annyit még elmondanánk, hogy egy topolyai népi magyarázat szerint

„Pongrác kánikulában subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok – ezért haragusznak ránk emberekre és évről évre visszajönnek, hogy bosszantsanak bennünket".

E napokhoz időjóslatok is kapcsolódtak: például Nagydobronyban úgy tartották, ha fagyosszentekkor nagy a hideg, akkor rossz lesz a termés. Ehhez túlságosan nem kellett megerőltetni magukat, mert a májusi fagyot nyilván nem minden növény viseli jól. A várható fagyok miatt a kényesebb növények palántáit (uborka, paradicsom, bab) csak a fagyosszentek után ültették ki a szabadba.Több vidéken is azt tartották, hogy ha az időjárás ekkor felhőtlen, akkor jó bortermés várható. Mivel az első két nap derűs volt, remélhetőleg jókat fogunk inni.



A fagyosszentek körüli lehűlés jelenségével régóta foglalkoztak a meteorológusok. Wilhelm von Bezold szerint a fagyosszentek idején Északnyugat-Európában rendszerint légnyomási maximum van, míg keleten és délkeleten alacsony a légnyomás. A légnyomás-minimum közepe Magyarország, ahol az Alföld ebben az időben erősen fölmelegszik. A májusi lehűlés jelenségét nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában, Németországban és Lengyelországban is megfigyelték.

Ma köszöntjük:

Bonifác, Aglája, Bekény, Bekes, Bónis, Gemma, Gyöngy, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Juliána, Julianna, Julinka, Juliska, Kora, Korália, Korall, Násfa, Ompoly, Paszkál, Paszkália





Ezen a napon történt:

1940 – A német Luftwaffe tévedésből Rotterdam lakónegyedei ellen intéz légitámadást. Az áldozatok száma 900, melyet a holland külügyminisztérium propagandacélból 30 000-re növel.

1948 – Kikiáltják Izrael Államot.

1955 – Megalakul a Varsói Szerződés.

1973 – Fellövik a Skylabot, az USA első űrállomását.



Ezen a napon született:





Ezen a napon halt meg: