Drasztikus változást hoznak az érkező hidegfrontok: 10 fokos lehűlés és orkánerejű szél is lehet

Két hidegfront miatt jelentősen visszaesik a hőmérséklet jövő hétre



Két hidegfront is eléri az országot a következő napokban - hétvégén és a jövő hét elején -, ami miatt jelentősen visszaesik a hőmérséklet - mondta Pintér Ferenc meteogyógyász péntek reggel az M1 aktuális csatornán.



A szakértő szerint várhatóan péntek éjjel érkezik meg az első hidegfront, akár tíz fokot is hűlhet a levegő, míg a második frontra hétfőn számítanak, és ez már orkánerejű széllel is jár.



Akár 20 fokkal is hidegebbnek érezhetik a levegőt az emberek a jövő héten - tette hozzá.



A drasztikus hőmérséklet-csökkenés megterheli a szervezetet, ilyenkor megnő az infarktus, az agyvérzés és az epilepsziás panaszok gyakorisága - mondta.