Ebből vajon mi lesz? Fusson, ki merre lát? Zsombón jég is esett!

Íme a szivárvány. Fotó: Kálmán Katalin

Olvasóink jelezték: Zsombón jég is esett, szivárvány is ragyogott. Valószínűleg ebben a sorrendben. Kaptunk fotókat is!

Ez bizony jég. Fotó: Muhari Viktória

Korábban írtuk:Olvasónk, Szemán Márk is felfigyelt a vihar közeledtét jelző felhőkre, fotót is küldött nekünk. Annyit hozzátennénk a helyzethez, hogy ma éjfélig másodfokú riasztás van érvényben a megyére heves zivatar és felhőszakadás miatt - utóbbiból rövid időn belül akár 50 mm csapadék is leeshet.

Az Időkép radarvideója azt mutatja: valami valószínűleg elér minket. Futás haza, vagy felesleges pánikkeltés? Hamarosan kiderül - mindenesetre egyre jobban dörög az ég.