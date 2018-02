Eddig marad a csapadékos idő

Várhatóan szerda éjfélig marad a csapadékos idő, a legtöbb helyen esni fog a hó - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Adataik szerint a hegyekben többfelé van több tízcentiméternyi hó, Kékestetőn több mint 60 centiméteres a hó vastagsága, de síkvidékeken is többfelé alakult ki 10 centiméter körüli hóréteg.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolc Lillafüred-Jávorkúton és Bükkszentkereszten lévő állomásai is 50 centiméter körüli hóréteget regisztráltak kedden. Mátraszentimrén 36, Hárskúton 23 centis a hó.



Tíz centiméter körüli hóvastagságot rögzítettek többek között a meteorológiai szolgálat soproni állomásain, Szombathelyen, Zicsen, Peresznyén, Marcaltőn, Jákon, Fertőszentmiklóson, Felsőszölnökön, Csepregen és Bakonyszentkirályon.



Honlapjukon azt írták: mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Folytatódik a borult, csapadékos idő. Nyugaton havazás várható, másutt szerdán havas eső, eső is eshet, és ezzel egyidejűleg átmenetileg gyengül a csapadék intenzitása.



A havazás miatt továbbra is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Budapesten, továbbá Pest, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyében.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben kiemelték: estig a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében síkvidéken 2-5 centiméter, szerda reggelig további 2-5 centiméter hó várható. A jelenlegi számítások szerint szerda délelőttől a Dunántúl nyugati részeinek kivételével egyre nagyobb területen 0 fok felett alakul a hőmérséklet síkvidéken, így ott egyre kisebb területen gyarapodhat a hó.



Budapesten kedd estig a belvárosban maximum 2 centiméter, a külvárosban 2-4 centiméternyi hó hullhat. Szerda reggelig a belvárosban 2 centiméter, a külvárosban 2-4 centiméter hó valószínű. 300-350 méter felett 10-15 centiméternyi hó hullhat szerda délig.



Várhatóan szerda reggeltől éjfélig elsősorban a Dunántúl nyugati megyéiben lehet említésre méltó (maximum 5 centiméternyi) hógyarapodás, ezen belül elsősorban Zala és Veszprém megyében valószínű 2-5 centiméter körüli vagy akár nagyobb megmaradó hó kisebb területen. Az ország más részein elsősorban a Dunántúlon és északon síkvidéken inkább 2 centiméter körüli hó maradhat meg időszakosan.



A szerda délutáni óráktól csökkenhet a csapadék intenzitása, egyúttal a csapadék súlypontja az ország délnyugati felére helyeződhet át. Az ország keleti, délkeleti részén havaseső, eső is előfordulhat. A Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében - inkább gyenge, közepes intenzitással - havazás várható. A szerda reggeli órákban a keleti határ közelében kis területen átmenetileg ónos eső előfordulhat.



Szerda éjfélig 300-350 méter felett általában 10 centiméter feletti, nyugaton 15 centiméter feletti hó valószínű.



A havazás veszélye miatt szerdára Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy az Alpokalja térségében a szerda reggeli óráktól éjfélig a 45 kilométer/óra körüli széllökések gyenge hófúvást okozhatnak. Emiatt Vas és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.