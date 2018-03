Egy időre őszbe csap át a tavasz a jövő héten

Többször lesz eső, az ünnepi hosszú hétvégén ismét többfelé lehetnek mínuszok is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn kezdetben keleten előfordulhat eső, majd délután elszórtan valószínű zápor, főként délkeleten, keleten zivatar is kialakulhat, de emellett mindenütt több órára kisüt a nap. Többfelé erős, elsősorban a Dunántúlon viharos lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet plusz 5-10, a legmagasabb hőmérséklet 14-20 fok között várható.



Kedden a több-kevesebb napsütés mellett, elszórtan alakulhat ki eső, zápor. Este a Dunántúlon már tartósan több lesz a felhő, és ott többfelé valószínű eső. Szerdán elsősorban az ország déli felén valószínű eső, zápor. Kedden többfelé, szerdán helyenként megerősödik a szél. A leghidegebb órákban plusz 1 és 7 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden napközben 12-17, szerdán 9-14 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön, március 15-én több helyen hosszabb időre is kisüt a nap. Napközben számottevő csapadék nem várható. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 9-15 fok között valószínű.



Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé valószínű eső, zápor. A leghidegebb órákban plusz 1-6 fok lehet. Napközben 8-14 fokig melegszik a levegő.



Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, kezdetben több, majd kevesebb helyen valószínű eső, zápor. Nagy területen megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet 1-6, a maximumhőmérséklet 8-14 fok között valószínű.



Vasárnap a felhőátvonulásokból zápor, a hegyekben hózápor lehet. A szél akár viharossá is fokozódhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 2-7 fok között valószínű - írta a meteorológiai szolgálat, megjegyezve: az előrejelzés bizonytalansága az átlagosnál jóval nagyobb.