Éjjel 2, nappal 20 fok - hideg reggel után napsütéses folytatás

Deres növények a Nógrád megyei Zabaron, ahol tegnap hajnalban mínusz négy fokig süllyedt a hőmérséklet. Közeleg a tél! Fotó: MTI

is napsütéses, frontmentes szép őszi idő lesz, csupán északkeleten, keleten növekedhet meg erősebben a felhőzet,. Csapadék sehol sem várható, a délnyugati szél északkeleten még élénk lehet, de nálunk ez sem fenyeget. Hajnalban -2, +5 fokig hűlhet le a levegő, de a fagyzugos helyeken ettől hidegebb is lehet - és, Szegeden is vannak fagyzugos helyek, mert nem jósoltak a környékre fagyot, és mégis megkaptuk. Délután 18 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet, nálunk 20 fok lesz.Ma van a jom kippur , a zsidó kalendárium legfontosabb ünnepe, az „engesztelés napja", amely szeptember 27-én naplementekor kezdődik és 28-án naplementekor ér véget. Ez alatt az idő alatt tilos ételt, italt fogyasztani és dohányozni.