Ennyi volt? Hidegfront vet véget a nyárnak

Használjuk ki a meleg, nyári időt, hétvégén ugyanis egy lassan mozgó, hullámzó hidegfront érkezik, mely jó pár napig vendégünk marad, így több helyen jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani, feltámad a szél, és több fokkal visszaesik a hőmérséklet, véget ér az igazi nyár -A front hatására a Dunántúlon márelőfordulhatnak záporok, zivatarok, és az északnyugatira forduló szél is feltámad, máshol viszont még a napsütés fog dominálni. Nyugaton 27-28 fok körül, az ország többi részén még 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.a gyakran megnövekvő felhőzetből már többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunától keletre a nyugati, délnyugati, a Dunántúlon az északi-északnyugati szelet kísérhetik élénk, zivatar idején erős, viharos lökések. Megkezdődik a lehűlés: a Dunántúlon már csak 20-25, a Dunától keletre még 26-30 fokot mérhetünk.is sokfelé leszakadhat az ég, délkeleten, keleten akár hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, melyekhez jégeső, felhőszakadás és szélvihar társulhat. Zivataroktól függetlenül is élénk, nyugaton erős lesz az északi-északkeleti szél. Itt lesznek helyek, ahol már a 20 fokot sem éri el a legmagasabb hőmérséklet, keleten is mérséklődik a felmelegedés, errefelé azonban még 24-26 fok is lehet.Nyitóoldali képünk forrása: