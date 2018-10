Erős széllel érkezik a lehűlés - Régen volt ennyire száraz az ősz, nemcsak a Duna, a Tisza is folyamatosan apad

Egyre kritikusabb a csapadékhiány – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján. A következő nyolc-tíz nap során sincs kilátásban komolyabb csapadék, így tovább folytatódik az aszályos idő. Rekordalacsony a vízállás a Dunán, Budapestnél 71 éves rekord dőlt meg – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Kedd délelőtt 10 órakor Budapestnél 49 centiméter volt a vízállás. Ez 2 centiméterrel alacsonyabb, mint a valaha mért legkisebb vízszint. Ezt a rekordot 1947. november 6-án rögzítették.



Szegeden is folyamatosan apad a Tisza. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság honlapján elérhető információk szerint míg hétfőn 19 órakor 85 centiméter volt a folyó vízállása, ez szerda reggel 7-re tíz centivel 75 centiméterre csökkent.



– Igen hosszú és rendkívül száraz időszak jellemzi térségünket. Bár a Dunántúlon szeptember elején néhány napig rendkívüli mennyiségű csapadék esett, de ebből a Dél-Alföld kimaradt – magyarázta Tóth Tamás meteorológus, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa.



A szeptemberi csapadékmennyiség is kivételesen alacsony volt: az átlagos 46 helyett csak 17 milliméter eső esett. Októberben pedig egy reggeli, alig mérhető eső kivételével egyáltalán nem volt csapadék. A hosszú, száraz periódus októberben szokatlan, a talaj is rendkívül száraz, ami a mezőgazdasági munkálatokat hátráltatja. Tóth Tamás hozzátette, az állomás megalakulása, 1951 óta mindössze 13 alkalommal fordult elő, hogy a havi csapadékmennyiség nem érte el októberben a 10 millimétert.



A várható időjárásról a meteorológus elmondta, a lehűlés több hullámban érkezik: az első a hét végén, pénteken és szombaton várható, amit a jövő hét közepén követ egy komolyabb. A jelenlegi előrejelzések szerint jövő szerdán még 16–17 fok is lehet, de csütörtökön már alig melegszik 10 fok fölé a levegő. A hideggel együtt szél is érkezik, ami miatt még hidegebbnek érezzük majd az őszi levegőt.