Esernyőre és éles látásra is szükség lehet ma

1876 - Alexander Graham Bell szabadalmat kap a telefonra.

1957 - Megtartják a Magyar Népköztársaság első lottóhúzását.

1946 - Koncz Zsuzsa Kossuth-díjas magyar énekesnő

1970 - Rachel Weisz, amerikai színésznő

1975 - Ábel Anita magyar színművésznő, televíziós műsorvezető.

1999 - Palotás Dezső, erdélyi magyar költő, író

2007 - Hidas Frigyes, magyar zeneszerző

2014 - Nádas Tamás, magyar műrepülő világbajnok

A kedd este megérkezett esőzés kitarthat akár szerda reggelre is: igaz, nem sok, de még eshet, csurom vizesen meg azért nem a legideálisabb megérkezni a munkába vagy iskolába, szóval egy ernyő nem árthat a reggeli induláshoz. Az esőfelhők aztán távoznak tőlünk a délelőtt folyamán, este viszont már ködös időnk lehet.ezen túl egész szép időt mutat: akár tíz foknál is melegebb lehet ebéd után, és éjszaka sem lesz már mínusz. Szerdán kezdetben sokfelé párás, ködös időre ébredhetünk, valamint a nyugati tájak kivételével még többfelé eshet az eső, majd napközben fokozatosan megszűnik a csapadék, szakadozni kezd a felhőzet, délután már csak északkeleten lehet kisebb eső. Északkeleten megélénkül a délnyugati szél. Hajnalban -3 és +4, napközben 6 és 12 fok között alakul a hőmérséklet.Gyengülő kettősfronti hatás.A folytatásban is ez az erősen tavaszra hajazó időjárás érvényesülhet: akár a húsz fokhoz is közelebb lehetünk, mint a tízhez. Persze, a már nagyrészt elolvadt, de még meglévő hó maradéka, és a további csapadék azért kellemetlenségeket okozhat, de legalább fázni nem fogunk úgy, mint a múlt héten.Ezen a napon hunyt el: