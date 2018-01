Esőre, szélre és északon hóra is számíthat - aztán lehet, mégsem lesz belőle semmi

Kezdetben több helyen napos idő várható, majd nyugat felől mindenütt megnövekszik a felhőzet, sokfelé elered az eső, az Északi-középhegység területén néhol havas eső, hó is lehet. Este a Dunántúlon már szakadozik, csökken a felhőzet. A délire forduló szél főként a Dunántúlon megerősödik, ott néhol viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között valószínű - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat Most már csak 363 nap van újra szilveszterig, de addig is ünnepeljenek ma ők: Benjámin, Genovéva, Dzsenifer, Dzsenna, Dzsenni, Filadelfia, Gvendolin, Gyöngyvér, Hermina, Kardos, Zsinett.936 – VII. Leó pápa megválasztása.1521 – X. Leó pápa kiátkozza Luther Mártont.1870 – Megkezdődik a brooklyni híd építése1874 – Forgalomba állítják az első magyar gyártású gőzmozdonyt1959 – Alaszka az Amerikai Egyesült Államok 49. tagállama lesz.1961 – Az USA megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Kubával.1992 – Az első szívátültetés Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) Ér- és Szívsebészeti Klinikáján. A műtétet dr. Szabó Zoltán professzor végezte, a páciens (Schwartz Sándor) később megnősült és családot alapított2009 – A Bitcoin indítása (az első blokk bányászása)1892 – J. R. R. Tolkien angol nyelvész, író († 1973)1906 – Alekszej Grigorjevics Sztahanov szovjet bányász, a sztahanovista mozgalom névadója.(† 1977)1912 – Berczelly Tibor olimpiai bajnok vívó († 1990)1939 – Sas József magyar humorista Jászai Mari-díjas színész. érdemes és kiváló művész1942 – Sólyom László alkotmányjogász, köztársasági elnök1950 – Victoria Principal amerikai fotómodell, színésznő1956 – Mel Gibson ausztrál színész, filmrendező1969 – Michael Schumacher német autóversenyző1981 – L.L. Junior magyar rapper, énekes1988 – Jonny Evans északír labdarúgó1855 – Pollack Mihály magyar építész, a reformkor egyik legkiválóbb alkotója, a magyar klasszicista építészet egyik nagymestere (* 1773).2007 – Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, prózaíró, szerkesztő (* 1949)2008 – Jimmy Stewart brit autóversenyző (* 1931)2015 – Edward Brooke amerikai politikus, ügyvéd, szenátor (* 1919)