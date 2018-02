Esős, kissé szeles szombatot kapunk - füstöljük meg torokfájós barátainkat némi almahéjjal!

Havas hőlégballon-fesztivál a svájci Alpokban. Bá ide megint csak eső jut, legyen szép a hétvégéjük! Fotó: MTI

A Balázsokat köszöntjük ezen az esős tavaszi, illetve téli napon:- éjszakára meg négyet -, és 80 százalék esélyt ad 12 mm esőnek. Az ehhez hasonló taknyos időben lehet, hogy épp nem az influenzát kapjuk el, hanem csak egy egyszerű torokfájós, köhögős, orrfújós vírust. Ebben az esetben jó hír, hogy: a régiek a torokfájósokat ezen a napon parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék. A "náthás vírus" ellen végül is ez a gyógymód éppen olyan hatásos, mint az összes többi. Gyerünk hagyományt őrizni, parázsra az almahéjjal, de vigyázzunk, hogy ne gyújtsunk fel semmit! Ugye senki sem szeretne bekerülni a katasztrófavédelem hétvégi összefoglalójába?Kicsit eltértünk az időjárástól, nem csoda, hisz nem sok szépet ígér. Nem csak a megyére, hanem: túlnyomóan borult lesz az ég.Többfelé várható csapadék: főként eső, havas eső, de a hegyekben, illetve a Nyugat-Dunántúlon havazni is fog. A Dél-Alföldön egy-egy zivatar is kialakulhat, ha már pénteken nem villámlott. A legkeletibb tájakon csak szombat estétől várható vegyes halmazállapotú csapadék.Szombatra virradó éjszaka a szél mindenütt északnyugatira fordul, majd napközben több helyen megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton az ország nagy részén általában 1 és 5 fok között alakul, de délkeleten 6, 8 fok is lehet.

1642 – Az erdélyi országgyűlés II. Rákóczi Györgyöt fejedelemmé választja, trónját csak 1648. október 11-én foglalja el.



1949 – Kezdetét veszi a Mindszenty József hercegprímás elleni kirakatper.



1959 – Buddy Holly repülőgépre ült egy négyüléses Beechcraft Bonanza gépre J. R Richardsonnal (The Big Bopper) Ritchie Valens-el és a pilótával, Roger Petersonnal, hogy a következő fellépésük helyszínére Moorhead-ba (Minnesota) repüljenek. A repülőgép erős havazásban szállt fel, és néhány mérfölddel távolabb lezuhant. Mindannyian életüket vesztették.



1966 – A Luna–9 szovjet holdszonda – első automatikus űrállomásként – leszáll a Hold felszínére.



2016 – Pécs-Árpádtetőn 10,9 fokot mértek, amely rekord magas minimum hőmérsékletnek számít. A korábbi napi minimum hőmérsékleti rekordot Budapest tartotta az 1944-ben mért 8,6 fokkal.

1881 – Galamb József magyar gépészmérnök († 1955)



(† 1955) 1930 – Csoóri Sándor kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas magyar költő, esszéíró, prózaíró, politikus, a nemzet művésze († 2016)

Február 3. Szent Balázs napja a katolikus egyházban: régen e napon volt szokás a balázsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék. Máshol a pap a beteg gyermekek álla alá két gyertyát tett keresztbe és imát mondott. Balázs napja a magyarság körében az iskolások ünnepe is volt. A diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak. Az úgynevezett „balázsjárás" a szlovákok és csehek körében is ismert volt. (