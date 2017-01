Extrém hideg: mérsékelték a figyelmeztetéseket

Mérsékelte az extrém hideg miatt vasárnapra kiadott figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez délelőtt eljuttatott veszélyjelzés szerint Nógrád megyében (ahol korábban, a legmagasabb fokú, piros figyelmeztetés volt érvényben) másodfokú a figyelmeztetés. Budapesten, továbbá Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Tolna megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hideg miatt.



Az előrejelzés szerint vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 3 fok között valószínű, nyugaton várható a magasabb, északkeleten az alacsonyabb érték. Késő estére jellemzően mínusz 15 és mínusz 6 fok közé hűlhet a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél több fokkal is hidegebb lehet.



Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala megyében a gyenge hófúvás miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Ezekben a megyékben a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.



A meteorológiai szolgálat azt írta: kora délutánig a Dunántúl nyugati harmadán (elsősorban az Alpokalján) többfelé várható jellemzően gyenge havazás. Általában maximum 5 centiméternyi friss hó hullhat, de főként Sopron környékén nem zárható ki az ezt meghaladó mennyiség sem.



Nyugaton a délutántól, estétől ismét megerősödő szél az addigra havas területeken is hóátfúvást okozhat. Késő estétől a Tiszántúlon is előfordulhat hószállingózás, gyenge havazás, de csak 1 centiméter körüli hóréteg várható.