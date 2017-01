Extrém hidegre és ködre figyelmeztet a meteorológia

Több megyére és a fővárosra is figyelmeztetést adtak ki az extrém hideg és a tartós sűrű köd veszélye miatt.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: hajnalra a Duna-Tisza köze sávjában, az Északi-középhegységben (annak is inkább a nyugati felén), illetve a délnyugati határszél közelében mínusz 15 Celsius-fok alá süllyedhet a hőmérséklet. Emiatt Budapestre és Pest megyére, továbbá Nógrád, Heves, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést szombatra.



A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 14 és mínusz 7 fok között várható, de a derült, vastagabb hóval borított vidékeken mínusz 20 fok is lehet. A legmagasabb hőmérséklet a napos tájakon 0, a ködös területeken mínusz 10 fok körül alakul.



Kiemelték továbbá, hogy az éjszaka folyamán főként az Alföld középső részén és a Dunántúl keleti felében sűrű, zúzmarás köd képződhet, amely foltokban szombat napközben is megmaradhat. Ezeken a terülteken szombat este ismét többfelé várható köd. A tartós, sűrű köd veszélye miatt Budapestre és Pest megyére, valamint Nógrád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád, Baranya, Somogy, Tolna és Fejér megyére adták ki a figyelmeztetést.



A ködös, felhős tájakon hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Másutt kisüthet a nap - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.