Ezt hozza a hosszú hétvége, kiderült, milyen idő lesz augusztus 20-án!

Az augusztus 20-ai központi rendezvényeket várhatóan nem zavarja meg veszélyes időjárási jelenség - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken sok napsütés várható. Elsősorban az ország keleti felében valószínű helyenként zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14-20 fok között várható, de helyenként ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 28-32 fok között valószínű.



Szombaton is napos idő lesz, elsősorban a déli és az északkeleti határvidéken alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 14-20 fok lehet. Napközben 29-33 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap is napos idő lesz, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 15-21, a maximumhőmérséklet 29-33 fok között alakul.



Augusztus 20-án , hétfőn sok napsütés várható, legfeljebb egy-egy helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 14-20 fok lesz. Napközben 28-33 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.



Budapest térségében a következő napokban gomolyfelhős, napos idő várható. Vasárnap fordulhat elő zápor, esetleg zivatar, egyébként nem valószínű csapadék. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 18, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.