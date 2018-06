Fagyponthoz közelített a hőmérséklet Székelyföldön

A román meteorológiai szolgálat honlapján közzétett adatok szerint Csíkszeredában 1,7 Celsius fokig, Gyergyóalfaluban és Bodzafordulón 2,8 fokig süllyedt a hőmérséklet. Négy és öt fok közötti hőmérsékleti minimumot mértek az éjszaka folyamán Sepsiszentgyörgyön, Baróton, Kézdivásárhelyen és Székelyudvarhelyen is.



Az éjszakai hőmérsékleti alsó értékeket összefoglaló térkép szerint a Kárpátok 2000 méter fölötti magasságain szinte mindenütt fagyot regisztráltak. A Bucsecs hegység legmagasabb csúcsán, a 2505 méteres Omu csúcson mínusz 4,8 fokig csökkent a hőmérséklet. A Bucsecsen havazott is szombaton, de a hó azonnal el is olvadt.



A román meteorológiai szolgálat korábban azt közölte, hogy a hét végén több mint tíz fokkal lesz hidegebb, mint a június végi időszak sokévi átlaghőmérséklete.