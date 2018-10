Felhős reggel után napos délutánnal kezdődik a hét

Hétfőn hosszabb-rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de kezdetben még keleten és délnyugaton elszórtan egy-egy futó zápor előfordulhat, délután már csak a Dunántúl déli felén lehet néhol egy-egy rövid ideig tartó zápor. Északkeleten és nyugaton élénk lehet az északias szél. Reggelre foltokban párássá válhat a levegő. Hajnalban 7-14, délután 20-25 fokot mérhetünk. Nem lesz front térségünkben - írja az Időkép. Összességében a héten is sok lesz a napsütés, túlnyomóan száraz lesz az idő. A maximumok jellemzően 20 fok körül alakulnak, helyenként akár 24 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Hétfőn a több-kevesebb napsütés mellett napközben helyenként, nagyobb eséllyel délnyugaton alakulhat ki záporeső. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-13, a legmagasabb hőmérséklet 18-24 fok között alakul. Kedden sok lesz a napsütés, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 6-12 fok lehet. Napközben 19-24 fokig melegszik a levegő. Szerdán reggel foltokban kialakulhatnak pára- és ködfoltok. Napközben túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes lesz az idő. A minimumhőmérséklet 5-11, a maximumhőmérséklet 20-24 fok között alakul. Csütörtökön és pénteken is derült, csapadékmentes idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet csütörtökön 5-13, pénteken 4-10 fok között alakul. A nappali maximumok csütörtökön 19-24, pénteken 17-22 fok között alakulnak. Szombaton és vasárnap is folytatódik a napos idő, csapadék nem várható. A szél szombaton napközben időnként megélénkül, vasárnap meg is erősödhet. A leghidegebb órákban mindkét nap 4-10 fok várható. Napközben szombaton és vasárnap is 17-22 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.1871 – Az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb 19. századi katasztrófájának számító nagy chicagói tűzvész pusztított, melyben 125-en meghaltak és teljesen leégett Chicago belvárosa.1848 – Kossuth Lajos lesz az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke.1902 – Átadják a Steindl Imre által tervezett Országházat.1940 – Bartók Béla és felesége, Pásztory Ditta búcsúhangversenyt ad Budapesten. Nem sokkal később az Egyesült Államokba távoznak.1944 – A 2. Ukrán Front egységei Szegedtől délre, továbbá Szentesnél és Szolnok alatt elérik a Tiszát.1944 – Német utászok felrobbantják az algyői Tisza-hidat.1945 – Harry S. Truman amerikai elnök bejelenti, hogy csak az Egyesült Királyság és Kanada kapja meg az atombomba titkát.1980 – A Magyarok Nagyasszonya kápolna felszentelése Vatikán-ban.1991 – Horvátország és Szlovénia elszakadnak Jugoszláviától, és kikiáltják függetlenségüket.2016 - A nyomtatott Népszabadság utoljára jelenik meg.1939 – Paul Hogan ausztráliai színész (Crocodile Dundee)1939 – Pege Aladár Liszt- és Kossuth-díjas dzsessz-zenész (nagybőgős), érdemes művész, zeneszerző († 2006)1943 – Chevy Chase amerikai színész1949 – Sigourney Weaver amerikai színésznő1954 – Michael Dudikoff amerikai színész1964 – Ian Hart brit színész1970 – Matt Damon Oscar-díjas amerikai színész1985 – Bruno Mars amerikai énekes1869 – Franklin Pierce, az Amerikai Egyesült Államok 14. elnöke, hivatalban 1853–1857-ig (* 1804)1944 – Gerde Oszkár kétszeres olimpiai bajnok kardvívó (* 1883)1945 – Felix Salten (er. Siegmund Salzmann) magyar származású osztrák író, a „Bambi" szerzője (* 1869)2017 – Aradszky László, magyar énekes, előadóművész (* 1935)