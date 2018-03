Folytatódik a tavaszi tél: hó és ónos eső miatt adtak ki riasztást Csongrád megyére

Kutya a Balatonnál. Vigyázz, csúszik! Fotó: MTI

Izgalmas péntekünk lesz: enyhébb, nedvesebb levegő érkezik fölénk, a hó mellett mára fagyott esőt, ónos esőt is jósolnak a meteorológusok, de még mindig maradunk mínuszban. Ez azért jó, mert rögtön minden oda is tud fagyni, ahová leesik. Aki nehezen közlekedik, inkább maradjon otthon, és az esti bulizással is óvatosan! Valószínűleg nem véletlenülAz Időkép azt írja, a nappali mínusz 2 mellett éjjel is "csak" mínusz 5 fokig hűl le a hőmérséklet, ennek eggyel. Nem mintha nem lenne mindegy az az egy fok. Ha pozitívan akarunk gondolkodni, akkor azt mondhatjuk: ma még nem olvad el semmi, gyönyörködhetünk a természet kínálta szépségekben, csak hanyatt ne vágódjunk a nagy csodálkozás közepette.: nézzenek körül a Dóm téren és a Mátyás tér környékén!



Névnapok:

Lujza, Absa, Absolon, Axel, Harri, Harriet, Hendrik, Henriett, Henrietta, Henrik, Kada, Károly, Lél, Szendile





Ezen a napon történt:

1972 – Az USA elindítja a Pioneer–10 űrszondát a Naprendszer külső bolygóinak felkutatására.

1973 – Elkezdődik az amerikai csapatok kivonása Vietnamból.

1989 – 12 európai uniós tagállam megállapodása a légkört károsító gázok kibocsátásának korlátozásáról.