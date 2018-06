Folytatódik a változékony, meleg idő

A következő napokban is folytatódik a változékony, meleg időjárás. Többször várható zápor, akár heves zivatar, de marad a meleg: a hét elején 34 fok is lehet, a hétvégére is csak pár fokkal mérséklődik a meleg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn délnyugaton több órára kisüt a nap, míg északkeleten, keleten még az esti órákig lehetnek záporok, zivatarok. Az Alföldön megélénkül a légmozgás, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb 27-33 fok között várható.



Kedden a napsütés mellett északon több helyen, másutt inkább csak elszórtan várható zápor, és akár heves zivatar. Helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban 16-22 fok lehet. Napközben 28-34 fokig melegszik a levegő.



Szerdán is többfelé várható zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 15-21, a maximumhőmérséklet 24-31 fok között alakul.



Csütörtökön hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de több helyen várható csapadék: nyugaton inkább eső, zápor, keleten jellemzően zápor, zivatar. Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett, szórványosan fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A leghidegebb órákban mindkét nap 14-19 fok várható. Csütörtökön napközben 22-27, pénteken 23-28 fokig melegszik a levegő.



Szombaton több órás napsütés várható. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 13-18 fok között valószínű. A nappali maximumok 25-30 fok között alakulnak.



Vasárnap néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-18, a legmagasabb hőmérséklet 25-30 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.