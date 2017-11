Gyorsan szívja magába az összes napsütést hétfőn, mert utána csak esőt kapunk

Hétfőn még az ország nagy részén sok lesz a napsütés, aztán viszont borúsabb idő várható. Többször várható kisebb eső, zápor is. Ezzel együtt továbbra sem kell jelentős lehűlésre számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Többfelé 10 Celsius-fok felett lesznek a hőmérsékleti maximumok, és jellemzően a leghidegebb órákban sem várható fagy.



Hétfőre virradóra elsősorban északkeleten képződhet átmenetileg köd. Napközben az ország túlnyomó részén napsütéses lesz az idő, csapadék nélkül. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén lesz borult az ég, ott több helyen eső, záporeső is várható. A Nyugat-Dunántúlon többfelé megerősödhet a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és plusz 5 fok között alakul, de északkeleten egy-két fokkal hidegebb, nyugaton enyhébb lehet a hajnal. Napközben az ország nagy részén 11-16, a Nyugat-Dunántúlon 7-10 fokig melegszik a levegő.



Kedden nyugaton, délnyugaton szórványosan várható eső, zápor, máshol nem valószínű csapadék. Helyenként megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 0-7 fok lehet. A nappali maximumok 10-16 fok között alakulnak.



Szerdán északkeleten eleinte még több-kevesebb napsütés várható, ott csak néhol lehet zápor. Másutt egyre többfelé alakul ki eső, zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-8, a legmagasabb hőmérséklet 9-14 fok között várható.



Csütörtökön többnyire erősen felhős, párás időre lehet számítani, szórványosan eső, zápor is lehet. A minimumhőmérséklet 3-9 fok között valószínű. A nappali maximumok 9-14 fok között alakulnak.



Pénteken és szombaton többnyire erősen felhős lesz az ég, néhol kisebb eső, záporeső is lehet. A leghidegebb órákban 2-7 fok lehet. Napközben 8-13 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap is többnyire erősen felhős lesz az ég, elszórtan valószínű eső, zápor. A minimumhőmérséklet 1-6 fok között valószínű. A nappali maximumok 7-12 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.