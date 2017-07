Gyűlnek a felhők: órákon belül leszakadhat az ég ezeken a helyeken!

A heves zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt első- és másodfokú riasztásokat is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat több keleti járásra péntek délután. Az érintett területeken a következő órákban olyan heves zivatarok lehetnek, amelyeket viharos szél, jégeső, illetve intenzív esőzés kísérhet.



A meteorológiai szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a nap folyamán Békés és Hajdú-Bihar megye járásait érintően lehetnek másodfokú riasztások a heves zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt. Eszerint a heves zivatarok során akár 90 kilométer/óránál erősebb széllökések lehetnek, nagyobb méretű jég is hullhat, s rövid idő alatt akár 50 milliméternél is több eső eshet.



Szintén a heves zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. A meteorológiai szolgálat azt írta: estig főként a Tiszántúlon és az Északi-középhegység keleti részén lehet egy-egy zivatar. Az esti órákban ugyanakkor a Dunántúl délnyugati, nyugati megyéi felett labilissá válik a légkör, ekkor már inkább arrafelé várhatók néhol zivatarok.



Emellett a hőség miatt Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van érvényben másodfokú, míg Budapesten és Pest megyében, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megyében elsőfokú figyelmeztetés.



A veszélyjelzés szerint szombat reggeltől néhol, délután már szórványosan - legkisebb eséllyel a nyugati megyékben - alakulhatnak ki zivatarok, leginkább viharos szélrohamok és felhőszakadás kíséretében. A meteorológiai szolgálat azt írta: a záporok által érintett területeken átmenetileg jelentősen felfrissülhet a levegő. Ezzel együtt viszont szombaton tovább fokozódik a hőség, a hegyvidékeket kivéve mindenütt 25, a Tiszántúlon 27 fok feletti középértékek várhatók.



Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet 16-22 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet 31-36 fok között várható.