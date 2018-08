Ha a trópusi erdőkbe vágynánk, a 34 fok mellett egy kis eső tesz róla, hogy ott érezzük magunkat

Hétfőn egy gyenge hidegfront hozhat főként az ország keleti és déli felére elszórt záporokat, zivatarokat - írja az Időkép . Néhol megélénkülhet az északias szél. Csak pár fokkal lehetnek alacsonyabbak a csúcsértékek, napközben 28-34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Délen, délkeleten lesz a legmelegebb. met.hu azzal egészíti ki, hogy a zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.De ebben az időben is köszöntsük fel a1566 – Az I. Szulejmán szultán vezette török haderő megkezdte Szigetvár ostromát.1456 – Krisztus színeváltozása ünnepét III. Kallixtusz pápa rendelte el hálából erre a napra a nándorfehérvári diadalért.1806 – I. Napóleon francia császár követelésére I. Ferenc osztrák császár lemond német-római császári címéről (e minőségében II. Ferenc nevet viselte). Ezzel formailag is megszűnik a Német-római Birodalom.1914 – Ausztria-Magyarország hadat üzen Oroszországnak, Szerbia pedig Németországnak.1919 – Hat napi működés után lemond a Magyarországi Tanácsköztársaság bukása után megalakult Peidl-kormány.1934 – Bartók Béla elkezd dolgozni az V. vonósnégyesen.1945 – Az amerikaiak atombombát dobnak Hirosimára.1961 – A második szovjet emberes űrrepülés a Vosztok–2 űrhajóval, German Tyitovval a fedélzetén.1961 – A Malév HA-TSA számú, Li–2 típusú utasszállító repülőgépe sétarepülés közben Zuglóban, a Limanova térre zuhan. Mind a húsz utas és a négyfőnyi személyzet életét veszti.1644 – Louise de la Vallière, XIV. Lajos francia király szeretője († 1710)1832 – Dunkl Nepomuk János osztrák származású magyar zongoraművész, zeneműkiadó († 1910)1928 – Andy Warhol lemkó-magyar származású amerikai képzőművész, festő és avantgarde filmkészítő († 1987)1952 – Balázs Klári magyar énekesnő1972 – Geri Halliwell (Geraldine Estelle Halliwell) angol énekesnő1983 – Robin van Persie holland labdarúgó258 – II. Szixtusz pápa (* 215 körül)1967 – Áprily Lajos magyar költő, műfordító (* 1887)2001 – Wilhelm Mohnke SS-vezérőrnagy, a berlini csatában a Birodalmi Kancellária védőinek parancsnoka (* 1911)2007 – Heinz Barth SS-alhadnagy, német háborús bűnös (az „oradouri gyilkos") (* 1920)2014 – Bajor Imre magyar színész, humorista (* 1957)2016 – Laux József magyar rock- és jazzdobos, az Omega és az LGT tagja (* 1943)