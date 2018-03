Ha elmennek otthonról, csukják be az ablakokat, gyűlnek a felhők: heves zivatar miatt adtak ki riasztást a megyére

16.30: Nemrég még húsz fokot mért a hőmérő a Sajtóháznál - most már "csak" 18-at -, de az épület mögött már gyülekeznek a felhők.





Korábban írtuk:

Ma délutántól késő estig elsősorban délkeleten, keleten, továbbá a déli határ közelében, illetve északnyugaton kisebb területen kialakulhat helyenként zivatar. A délkeleti, keleti határ közelében egy-egy intenzívebb zivatar is előfordulhat viharos (70-90 km/h) szél, jégeső (1 cm körüli jégátmérő), illetve intenzív csapadék kíséretében - írja a met.hu. Annyira azért nem kell megijedni, mert hozzáteszik: kedden kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenségnek alacsony a valószínűsége. Az ablakot mindenesetre csukják be rendesen, mielőtt elmennek otthonról!



Az időkép radarvideóján is tudják követni a helyzetet.



Ha kíváncsiak a hosszú hétvége kiszámíthatatlan időjárására - biztosíthatjuk, hogy a meteorológusok is kíváncsiak rá, mi lesz, mert lehet bármi, egészen a sok centi hóig -, kattintsanak ide. Ha érdekes időjárási jelenséget néznének meg, akkor itt megtehetik.