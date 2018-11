Ha Erzsébet megrázza a pendelyét, fehér lesz a karácsony is - na de mit jelent a reggeli havas eső?

Árpádházi Szent Erzsébet alakjához számos legenda fűződik, többek között időjárás-jóslás is - olvastuk a Sokszínű Vidék oldalán, ahol a magyar szenthez kapcsolódó legendákról is írnak. A megfigyelés szerint Szent Erzsébet napja a tél erejét mutatja meg. Ha november 19-én esik az eső, akkor enyhe télre lehet számítani, ha viszont havazik, akkor karácsonykor is esni fog a hó.

Zala megyében erre ébredtek az emberek - nálunk havas eső esett reggel. Vajon ez minek számít népi időjóslás szempontjából? Fotó: MTI

A népi megfigyelések miatt ilyenkor azt mondták: “Erzsébet megrázta a pendelyét (vagy a dunyháját)." Egy másik mondóka szerint: “Erzsébet, Katalin havat szokott adni, a bitang marhákat jászolhoz kötözni." Szóvak kötözzék a jászolhoz az összes bitang marhájukat, mert nem tudjuk, mi fog történni karácsonykor az időjárásban. Szegeden ugyanis reggel havas eső esett.