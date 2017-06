Ha még nem ment haza, azonnal induljon, és ne hagyja el a házat - ezt a vihart most nem ússzuk meg!

Pénteken a nap második felében egy gyors mozgású hidegfront vonul át az ország fölött. A front előtt is, mögött is várhatók elszórtan zivatarok, időben előrehaladva egyre inkább a keleti területekre korlátozódva.

Forrás: Időkép

Pénteken a zivatarok fő veszélyforrása a viharos szél lehet. Egy-egy intenzívebb zivatart vagy szupercellát akár 70-90 km/h közötti, vagy akár azt meghaladó széllökés is kísérhet, valamint főként a nap második felében nagyméretű jég (2-4 cm) is előfordulhat kis területre koncentrálódva. A gyors áthelyeződés miatt a nagyobb mennyiségű csapadék előfordulása bizonytalan, de 10-30 mm közötti lokális csapadék nem zárható ki.



Szombaton napközben már inkább csak az északkeleti országrészben lehet villámtevékenységre számítani.



(via met.hu)