Ha Orbán napján esik, jó lesz az idei termés - márpedig van esély egy-két záporra

Ha Orbán napjának éjjelén fagy, oda a szőlőtermés.

1914 – Kossuth Ferenc mérnök, politikus, képzőművész, Kossuth Lajos fia (* 1841)

1954 – Robert Capa magyar származású fotográfus (* 1913)

Ahol szőlő terem, bor készül, ott ünneplik Orbánt, a negyedik fagyosszentet. Fotó forrása: a hajósi Orbán-napi borünnep weboldala

Szent Orbán vértanúhalált szenvedett pápa (223–230) ünnepe. Orbán egyaránt szentje a római katolikus egyháznak és a keleti ortodox egyházaknak. Ünnepét május 25-én tartják. A szőlő, a szőlőművelők, kádárok, kocsmárosok védőszentjeként tisztelik. Az Orbán-napi hideg a szőlőnek árt a leginkább. Szokás Orbánt a negyedik fagyosszentek is nevezni, mivel a megfigyelések alapján ez az utolsó nap, amikor annyira lehűlhet az idő, hogy egész évet befolyásoló kárt tegyen az éppen virágzó szőlőben. A néphagyomány szerint ha Orbán megvédte a termést a fagytól, akkor borral vendégelték meg a szobrát a gazdák, ha viszont fagykáruk lett, akkor megvesszőzték - további érdekességeket találnak a jeles napról a Borászportálon .

. „Törülközőnap", Douglas Adams angol író (Galaxis útikalauz stopposoknak) emlékére.

kezdetben nyugaton és északon lehet csapadék, majd délután megnövekvő gomolyfelhőzetre és többfelé kialakuló záporokra, zivatarokra készülhetünk. Megélénkül az északkeleti szél. Délután 22-30 fok várható, nyugaton mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Nem lesz front térségünkben -Azsem derült ki, pontosan hol valószínű zápor, zivatar, felhőszakadás: de ha jó termést akarunk, akkor örüljünk az esőnek is! Azt írják: pénteken is marad a nedves, labilis levegő felettünk, így záporok, zivatarok kialakulására a folytatásban is lehet számítani. Néhol felhőszakadás is valószínű.