Ha sokallta a vénasszonyok nyarát, eljött az Ön ideje: ködös-borús ősz vár ránk vasárnap

Időjárási helyzet Európában



A Brit-szigetek felett ciklon örvénylik, amelynek hidegfrontja Franciaország és az Ibériai-félsziget keleti része felett okoz erősen felhős eget, többfelé esik az eső, záporeső. Európa déli részén anticiklon határozza meg az időjárást, a leszálló légmozgások hatására általában napos, száraz az idő. A hőmérséklet az ilyenkor megszokottnál magasabb, a délutáni órákban több helyen 25 fok fölé melegszik fel a levegő, a Balkán-félsziget egyes részein 29 fokot is mérnek. Szintén magasnyomású képződmény helyezkedik el Európa északkeleti része felett, az éjszakai órákban többfelé képződik köd, amely helyenként napközben is tartósan megmarad. Itt a nappali órákban is hűvös az idő, általában 3, 10 fokot mérnek, néhol pedig fagypont alatt marad a hőmérséklet.

A Kárpát-medence időjárását vasárnap estig egy északnyugat felől érkező hidegfront határozza meg, amelynek hatására borúsra, csapadékosra fordul az idő, több fokkal visszaesik a hőmérséklet.Várható időjárás az ország területén vasárnap estig: Eleinte még többnyire erősen felhős lesz az ég, a legtöbb felhő az északi, északkeleti megyékben valószínű, arrafelé kisebb eső, zápor előfordulhat. Éjszaka a változóan felhős ég mellett párássá válik a levegő, többfelé - leginkább nyugaton és északkeleten - ködfoltok képződnek, amelyből néhol ködszitálás lehet. Vasárnap a köd mindenütt feloszlik, ugyanakkor nyugat felől erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és egyre többfelé elered az eső, zápor.Szombaton általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, vasárnap azonban a Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 12 és 20 fok között valószínű, az alacsonyabb értékek északnyugaton várhatók.