Hajnalban mindenütt fagyni fog, és köd is képződhet

Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását továbbra is egy köztes magasnyomás határozza meg, folytatódik a nyugodt, csendes idő. Éjszaka több helyen felszakadozik, vékonyodik a felhőzet, a legtöbb felhő a középső országrészben valószínű, jelentéktelen hószállingózás, szitálás továbbra is lehet. Hajnalban néhol ködfoltok képződhetnek.



Vasárnap közepesen és erősebben felhős területek, illetve időszakok váltakoznak, a legtöbb napsütés északnyugaton és északkeleten, a legtöbb felhő a középső országrészben várható. Számottevő csapadék nem lesz. Szombaton néhol megélénkül az északi, északkeleti szél, éjszaka és vasárnap többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között valószínű, de a hóval borított, derült tájakon -7, -10 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 2 és 6 fok között alakul.



Időjárás Európában:

Az Atlanti-óceántól Közép-Európán át egészen a Kelet-európai-síkság északi részéig anticiklon húzódik. Területén többnyire erősen felhős, párás, helyenként tartósan ködös az idő, hosszabb időszakokra csak a nyugati tájakon süt ki a nap. Gyenge havazás, hószállingózás több helyen is előfordul. Ugyanakkor Izland, valamint a Földközi-tenger középső medencéje fölött egy-egy ciklon örvénylik. Hatásukra az említett térségben erősen felhős az ég, és a ciklonokhoz tartozó frontok mentén több helyen esik az eső, az északi vidékeken néhol havazik. Szintén sok a felhő, és néhol zápor, hózápor is kialakul a Fekete-tengertől északra elhelyezkedő sekély ciklon miatt. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensük északkeleti felén -1 és -10 fok között változik. Ettől délebbre és nyugatabbra enyhébb az idő, általában 1 és 8 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A legmelegebb délen van, ahol a kora délutáni órákra 10, 16 fok közé melegszik fel a levegő.