Hétfőn sok napsütéssel visszatér a forróság

A hét további napjain:

Névnapok: Arnold, Levente, Arnó, Arnót, Dezdemóna, Dolóresz, Doloróza, Efraim, Eliz, Eufémia, Evódia, Ilmár, Levéd, Levedi, Levendula, Márk, Markó, Márkó, Márkus, Sudár, Sudárka

Ez történt ma:

1937 – Felszállnak Moszkvából Valerij Cskalov és társai. ANT–25 típusú gépük az Északi-sark érintésével két nap múlva száll le Vancouver mellett.

1940 – Franciaországi hadjárat: Franciaország tűzszünetet kér a németektől. (A compiègne-i fegyverszünetet június 22-én kötik meg).

1948 – A Budapest–Cegléd–vasútvonal töltésen futó új szakaszának átadásával megszűnik a Thököly úti halálsorompó.

1972 – Az NSZK labdarúgó válogatottja az Európa-bajnokság brüsszeli döntőjén 3-0-ra győzi le a Szovjetunió csapatát.

1979 – Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár és Jimmy Carter amerikai elnök Bécsben aláírja a SALT–2 megállapodást.

Éjszaka és hétfőn a Dunántúlon többnyire kevés lesz a felhő, másutt azonban vastagabb, illetve zártabb lehet a felhőtakaró. A Dunától keletre szórványosan zápor, zivatar valószínű - legnagyobb eséllyel a nappali időszakban -, helyenként felhőszakadás is lehetséges. Az északi, északkeleti szél több helyen megélénkül, hétfőn a Dunántúlon megerősödik, egy-egy viharos széllökés is előfordul, de zivatarok környezetében szintén számíthatunk átmeneti szélerősödésre.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 25 és 30 fok között valószínű.Kedden napos idő várható, de főleg az Északi-középhegység térségében és a Duna vonalában előfordulhat zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, zivatar idején viharos fokozódik a szél is. A leghidegebb órákban 14-20 fok lehet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.Szerdán is napos lesz az idő, legfeljebb egy-egy zápor lehet. A minimumhőmérséklet 14-20, a maximumhőmérséklet 28-33 fok között valószínű.Csütörtökön a sok napsütés mellett helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. A szél csak zivatarban erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-21, a legmagasabb hőmérséklet 28-33 fok között alakul.Pénteken elszórtan lehet zápor, zivatar. A szél többfelé megerősödik, zivatar környékén viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban 15-22 fok lesz. Napközben 24-30 fokig melegszik a levegő.Szombaton megerősödik a szél és változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, helyenként záporesővel. A minimumhőmérséklet 12-18 fok között valószínű. A nappali maximumok 23-27 fok között alakulnak.Vasárnap napközben északnyugat felől egyre több felhő érkezik a térség fölé, emiatt helyenként záporesőre is számítani lehet. A szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-16, a legmagasabb hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.