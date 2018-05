Heves esőzésekre figyelmeztetnek a fél országban

A várható heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt Budapestre és több megyére is figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez szerdán kora délután eljuttatott veszélyjelzésük szerint Budapestre, Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém megyére adták ki az elsőfokú figyelmeztetéseket.



Azt írták, szerdán a legnagyobb eséllyel és számban délután várhatók zivatarok. A délnyugati határvidéken minimális eséllyel lehet zivatar, másutt szórványosan előfordulhat. Csütörtökön ismét szórványosan - a legnagyobb eséllyel a Dunántúlon, az ország északkeleti harmadán kevésbé - várható csapadék.



A zivatarokat erős vagy viharos széllökés, intenzív zápor és jégeső kísérheti. Néhol felhőszakadás is várható, amelynek során rövid idő alatt 30 milliméternél is több eső hullhat le. Egy-egy heves zivatar is lehet, amelyhez kis eséllyel óránkénti 80 kilométeresnél erősebb szélroham és nagyobb méretű - 2 centiméternél nagyobb - jég társulhat.



A hőmérséklet szerda délután 22 és 28, késő este 17 és 22 Celsius-fok között alakul. Csütörtökön a minimumhőmérséklet 8 és 16, a maximumhőmérséklet 25 és 28 fok között várható.