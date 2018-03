Hideg idő - Szombaton többfelé voltak pluszok

Figyelmeztető előrejelzés péntek éjfélig



Havazás:

Ma éjfélig várhatóan az ország nagyobb részén 5 cm körüli vagy afeletti hó hullhat. Az ország délkeleti, déli megyéiben 10-15 cm feletti hó is hullhat.



Fagyott eső, ónos eső:

Délnyugaton, délen - bizonytalan módon - a havazást időszakosan fagyott eső, helyenként ónos eső válthatja fel, a nap első felében a havazás mellett - csapadék intenzitás függvényében - általában inkább fagyott esőnek, a nap második felében inkább ónos esőnek van nagyobb valószínűsége.



Ilyen idő lesz hétvégén



Szombaton reggelig többfelé várható havazás, délkeleten néhol ónos eső, majd napközben egyre kevesebb helyen, inkább keleten eshet. Napközben kevés napsütés is lehet, de késő délutántól délnyugat felől újra beborul, estétől délnyugaton újra előfordulhat csapadék, ekkor már ónos eső, eső formájában. A szél élénk lehet. A leghidegebb órákban mínusz 9 és mínusz 2, napközben mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap reggel és este az ország déli felén ónos eső is kialakulhat. Napközben elszórtan várható havas eső, eső, északon havazás, de hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül. A minimumhőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1, a maximumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.

Több mint egy hét után az ország nagy részén ismét többfelé volt fagypont fölötti hőmérséklet - írta szombaton Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely szerint a jövő héten "határozott" melegedés várható. Azt írták: a maximumhőmérséklet még szombaton is jóval az átlagos (7 Celsius-fok) alatt maradt, országos átlagban 0 fok volt.A legmagasabb értéket Újpesten mérték, 3,2 Celsius-fokot. Közlésük szerint még két "igen hideg, sőt helyenként zord" éjszakára kell számítani. A következő napokban azonban folytatódik a lassú, de "határozott enyhülés". A jövő hét közepétől előbb csak néhol, majd egyre több helyen 10 fok körüli hőmérséklet is várható - tették hozzá. Az előrejelzés szerint vasárnap elsősorban a déli megyékben lehet még kisebb havazás.Az Alföldön néhol élénk lesz a szél is. A hőmérséklet hajnalban többnyire mínusz 11 és mínusz 2 fok között alakul, de a havas, derült, szélvédett tájakon hidegebb is lehet. Napközben mínusz 3 és plusz 3 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn általában napos idő várható. Napközben csapadék nem lesz, estétől viszont több helyen valószínű eső, nyugaton hó is, néhol ónos eső. Helyenként megélénkül a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 14 és mínusz 4 fok között valószínű. Napközben 0 és plusz 6 fok közötti értékek várhatók.A csapadékzóna délelőttre elhagyja térségünket, majd délután a déli megyékben ismét kisebb havazás kezdődik.HAVAZÁS: Délelőttig főleg a Dél-Alföldön kisebb körzetekben még hullhat lepel mennyiségű hó, majd késő délutántól délnyugaton, majd a Dél-Alföldön is újabb lepel-1 cm friss hóra van kilátás.KISEBB HÓFÚVÁS: A szél reggel, délelőtt Zemplénben és Szabolcsban hordhatja a havat.Az ország déli felén napközben olvadhat, este azonban ismét fagyni fog, emiatt az olvadékvíz visszafagyhat, jégréteget képezhet -a Met.hu-n.Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek esti figyelmeztetése szerintmegyében citromsárga riasztás van érvényben ónos eső miatt. Ezért a szakemberek arra kérik az autósokat, hogy az érintett megyékben csak akkor induljanak útnak, ha tájékozódtak előtte az aktuális út- és látási viszonyokról.Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek este még több területre adott ki ónos eső miatti figyelmeztetést. Fejér, Somogy, Veszprém és Zala megyében citromsárga riasztás van érvényben, míg Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Tolna megyében tartós, több órás intenzívebb ónos eső várható. De már most is számos térségben, az ország nagy részén esik ilyen típusú csapadék.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jelenleg 330 saját munkagéppel dolgozik az érintett területeken, de ónos eső idején a síkosságmentesítési munkákat nehezebben láthatja el a társaság, mivel a csapadék folyamatosan lemossa a burkolatra kijuttatott sót. A munkagépek és szakemberek is 12 órás váltott műszakokban, folyamatos végzik a síkosságmentesítési feladatokat, csak pénteken eddig közel 8400 tonna sót és 517 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki, valamint az ónos esővel intenzívebben érintett területeken kőzúzalékot is alkalmaztak érdesítésként. A fentiek miatt ugyanakkor az ónos esővel érintett területeken jelenleg is többnyire síkos útszakaszokra számíthatnak a közlekedők.A társaság ezért arra kéri az ónos esővel érintett területeken közlekedőket, hogy ha tehetik, az ónos eső elálltáig ne induljanak útnak, ha halaszthatatlan utazásuk van, előtte mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról. A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők: http://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018.HAVAZÁS: Szombat reggelig az ország nagy részén több centiméteres friss hó hullik. Legkevesebbre az Alpokalján és a Kisalföldön lehet számítani (lepel-3cm), legtöbbre Baranyában, Tolnában, és az Alföld déli felén (10-15cm). A fővárosban a 3-4cm körüli érték a legvalószínűbb. Szombat napközben számottevő friss hó már nem valószínű sehol sem.FAGYOTT ESŐ, ÓNOS ESŐ, ÓNOS SZITÁLÁS: Napközben a havazást Nyugaton és délen időnként fagyott eső (nem képez jégbevonatot!), néhol ónos szitálás váltja. Az este érkező újabb csapadékhullám során a déli megyékben átmenetileg ónos eső (képezhet jégbevonatot!) eshet a hó mellett.KISEBB HÓFÚVÁS: Az éjjel feltámadó szél Zemplénben és Szabolcsban hordhatja a frissen lehullott havat.Szombat reggelig túlnyomóan borult lesz az ég, csak az éjszaka második felétől szakadozik észak felől a felhőzet. Átmeneti szünetekkel többfelé várható változó intenzitású, ismétlődő havazás, de eleinte északnyugaton, délen, délkeleten ónos szitálás, ónos eső, fagyott eső is valószínű. Holnap nagyrészt szakadozott felhőzet lesz felettünk, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délután délnyugat felől ismét beborul az ég. Kezdetben délkeleten, napközben néhol, este a délnyugati határvidéken kisebb havazás előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, főként északkeleten időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és -10 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -2 és +2 fok között alakul -A reggeli óráktól tapasztalható csapadék és a meteorológiai előrejelzések szerint várható további havazás miatt a Győr-Szol Zrt. munkagépei folyamatosan végzik a szóróanyag kijuttatását a társaság kezelésében lévő utakra. A városi hidakon és a felüljárókon, a tömegközlekedési útvonalakon, valamint a főbb utakon dolgoznak a nagyobb gépek, a kisebb járművek a járdákat, tereket síkosságmentesítik.A beavatkozás elsősorban megelőző jellegű, a kijuttatott szóróanyag a -5 fok körüli hőmérsékleten még ki tudja fejteni olvasztó hatását, megakadályozva a lehulló csapadék lefagyását. A szolgáltató munkatársai folyamatos ügyeleti készenlétben vannak, az időjárási viszonyok alakulásának függvényében készek elvégezni a szükséges beavatkozásokat.Az ország nagy részén változó halmazállapotú csapadék esik. A középső-, a délkeleti-, a keleti országrészben, valamint az Alföld jelentős részén havazik, vagy szállingózik a hó. Nagyatád, Kápolnásnyék, Gyöngyös, Hajdúnánás és Ófehértó környékén hódara hull - írja az Útinform.Győr és Komárom térségéből, valamint Baranya megyéből és Bács-Kiskun megye déli területeiről ónos esőt jeleztek. Havas eső esik Dunakeszi, Edelény és Emőd tájékán.A gyorsforgalmi utak sónedvesek. A fő- és a mellékutak burkolata a havazással, illetve a csapadékkal érintett területeken az ország középső és déli területein havas, hókásás, letaposott havas, vagy latyakos.A látási viszonyok jók, elvétve párás a levegő.Az ország délkeleti, déli megyéiben akár 10-15 centiméternél is több hó eshet le. A havazás miatt Győr-Moson-Sopron és Vas megye kivételével az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Az ónos eső miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Tolna és Somogy megyében van elsőfokú figyelmeztetés.